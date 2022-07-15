https://crimea.ria.ru/20220715/zheleznuyu-dorogu-v-zaporozhskoy-oblasti-vozmut-pod-vooruzhennuyu-okhranu-1123862415.html

Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану

Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану

Власти Запорожской области разрешили железнодорожникам создавать собственные вооруженные формирования для охраны инфраструктуры ж/д транспорта, по всем, кто во... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T20:08

2022-07-15T20:08

2022-07-15T22:32

запорожская область

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Власти Запорожской области разрешили железнодорожникам создавать собственные вооруженные формирования для охраны инфраструктуры ж/д транспорта, по всем, кто во время комендантского часа будет замечен в районе железной дороги и попытается скрыться, будут открывать огонь на поражение. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. Глава ВГА также сообщил, что подписал указ об усилении мер антитеррористического характера. Согласно этому документу, если человек знал о готовящемся террористическом или диверсионном акте и не сообщил о нем правоохранителям, его будут принудительно выселять за пределы области. Балицкий отметил, что Украина регулярно направляет в Запорожскую область диверсионно-разведывательные группы, которые взрывают ж/д мосты и пути. "Только за полтора месяца мы восстановили четыре моста. Также было восемь подрывов рельсов, были обстрелы железной дороги из гранатометов и стрелкового оружия", - констатировал он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Мелитополе украинские националисты совершили попытку покушения на главу района Андрея Сигуту. Диверсант обстрелял домовладение чиновника, после чего попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя, однако был обнаружен и при задержании уничтожен.В ходе специальной операции ВС РФ на Украине российскими военными взяты под контроль Херсонская область и приазовская часть Запорожской области на юге страны. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, открыты пункты приема документов для оформления гражданства РФ, идет восстановление инфраструктуры и торговли, в том числе с регионами России, введен в оборот рубль. Регионы уже объявили о своих планах стать субъектами РФ.

https://crimea.ria.ru/20220702/ukrainskie-boeviki-obstrelyali-poezd-s-prodovolstviem-pod-melitopolem-1123729875.html

https://crimea.ria.ru/20220706/v-zaporozhe-likvidirovan-elitnyy-boevik-zelenskogo--rogov-1123765744.html

запорожская область

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2022

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины)