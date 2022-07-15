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Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану
Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану
Власти Запорожской области разрешили железнодорожникам создавать собственные вооруженные формирования для охраны инфраструктуры ж/д транспорта, по всем, кто во... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T20:08
2022-07-15T22:32
запорожская область
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Власти Запорожской области разрешили железнодорожникам создавать собственные вооруженные формирования для охраны инфраструктуры ж/д транспорта, по всем, кто во время комендантского часа будет замечен в районе железной дороги и попытается скрыться, будут открывать огонь на поражение. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. Глава ВГА также сообщил, что подписал указ об усилении мер антитеррористического характера. Согласно этому документу, если человек знал о готовящемся террористическом или диверсионном акте и не сообщил о нем правоохранителям, его будут принудительно выселять за пределы области. Балицкий отметил, что Украина регулярно направляет в Запорожскую область диверсионно-разведывательные группы, которые взрывают ж/д мосты и пути. "Только за полтора месяца мы восстановили четыре моста. Также было восемь подрывов рельсов, были обстрелы железной дороги из гранатометов и стрелкового оружия", - констатировал он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Мелитополе украинские националисты совершили попытку покушения на главу района Андрея Сигуту. Диверсант обстрелял домовладение чиновника, после чего попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя, однако был обнаружен и при задержании уничтожен.В ходе специальной операции ВС РФ на Украине российскими военными взяты под контроль Херсонская область и приазовская часть Запорожской области на юге страны. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, открыты пункты приема документов для оформления гражданства РФ, идет восстановление инфраструктуры и торговли, в том числе с регионами России, введен в оборот рубль. Регионы уже объявили о своих планах стать субъектами РФ.
https://crimea.ria.ru/20220702/ukrainskie-boeviki-obstrelyali-poezd-s-prodovolstviem-pod-melitopolem-1123729875.html
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запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины)
Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану

Балицкий: в Запорожской области создадут вооруженные отряды для охраны железной дороги

20:08 15.07.2022 (обновлено: 22:32 15.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Власти Запорожской области разрешили железнодорожникам создавать собственные вооруженные формирования для охраны инфраструктуры ж/д транспорта, по всем, кто во время комендантского часа будет замечен в районе железной дороги и попытается скрыться, будут открывать огонь на поражение. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
"Железнодорожникам даны полномочия создавать собственные вооруженные охранные структуры, которые будут действовать в соответствии с обстановкой, то есть смогут применять оружие, как военные в боевых действиях. Если люди во время комендантского часа находятся в районе железной дороги и оказывают сопротивление или же покидают место, по ним будет открываться огонь на поражение", – сказал Балицкий.
Глава ВГА также сообщил, что подписал указ об усилении мер антитеррористического характера. Согласно этому документу, если человек знал о готовящемся террористическом или диверсионном акте и не сообщил о нем правоохранителям, его будут принудительно выселять за пределы области.
Балицкий отметил, что Украина регулярно направляет в Запорожскую область диверсионно-разведывательные группы, которые взрывают ж/д мосты и пути.
"Только за полтора месяца мы восстановили четыре моста. Также было восемь подрывов рельсов, были обстрелы железной дороги из гранатометов и стрелкового оружия", - констатировал он.
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В ходе специальной операции ВС РФ на Украине российскими военными взяты под контроль Херсонская область и приазовская часть Запорожской области на юге страны. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, открыты пункты приема документов для оформления гражданства РФ, идет восстановление инфраструктуры и торговли, в том числе с регионами России, введен в оборот рубль. Регионы уже объявили о своих планах стать субъектами РФ.
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