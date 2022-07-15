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Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину
Полиция Мелитополя задержала жителя Приазовского района, готовившего теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T11:06
2022-07-15T11:06
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Полиция Мелитополя задержала жителя Приазовского района, готовившего теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД в Запорожской области.Так, на территории частного дома найдены и изъяты два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты с запалами, одно СВУ и другие боеприпасы.Мужчина арестован, сейчас он дает показания. Изъятое вооружение передано в экспертно-криминалистический центр.В полиции напомнили, что с начала марта на освобожденных территориях Запорожской области объявлено о добровольной сдаче оружия и боеприпасов. В этом случае люди освобождаются от уголовной ответственности.
https://crimea.ria.ru/20220711/v-melitopole-soversheno-pokushenie-na-glavu-administratsii-rayona-1123808316.html
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мелитополь, общество
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину

В Мелитополе за подготовку теракта задержан житель Приазовского района

11:06 15.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский флаг у входа в отделение полиции в Мелитополе.
Российский флаг у входа в отделение полиции в Мелитополе. - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Полиция Мелитополя задержала жителя Приазовского района, готовившего теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД в Запорожской области.
"Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается ", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.
Так, на территории частного дома найдены и изъяты два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты с запалами, одно СВУ и другие боеприпасы.
Мужчина арестован, сейчас он дает показания. Изъятое вооружение передано в экспертно-криминалистический центр.
В полиции напомнили, что с начала марта на освобожденных территориях Запорожской области объявлено о добровольной сдаче оружия и боеприпасов. В этом случае люди освобождаются от уголовной ответственности.
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