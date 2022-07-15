https://crimea.ria.ru/20220715/politsiya-melitopolya-zaderzhala-gotovivshego-terakt-muzhchinu-1123851174.html

Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину

Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину

Полиция Мелитополя задержала жителя Приазовского района, готовившего теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T11:06

2022-07-15T11:06

2022-07-15T11:06

мелитополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Полиция Мелитополя задержала жителя Приазовского района, готовившего теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД в Запорожской области.Так, на территории частного дома найдены и изъяты два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты с запалами, одно СВУ и другие боеприпасы.Мужчина арестован, сейчас он дает показания. Изъятое вооружение передано в экспертно-криминалистический центр.В полиции напомнили, что с начала марта на освобожденных территориях Запорожской области объявлено о добровольной сдаче оружия и боеприпасов. В этом случае люди освобождаются от уголовной ответственности.

https://crimea.ria.ru/20220711/v-melitopole-soversheno-pokushenie-na-glavu-administratsii-rayona-1123808316.html

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мелитополь, общество