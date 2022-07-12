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Хуснуллин поручил оперативно решить вопрос с газом для Запорожья - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Хуснуллин поручил оперативно решить вопрос с газом для Запорожья
Хуснуллин поручил оперативно решить вопрос с газом для Запорожья - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Хуснуллин поручил оперативно решить вопрос с газом для Запорожья
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил максимально оперативно решить вопрос подачи газа в Запорожскую область, которой киевский режим отключил газоснабжение. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T16:11
2022-07-12T16:11
марат хуснуллин
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил максимально оперативно решить вопрос подачи газа в Запорожскую область, которой киевский режим отключил газоснабжение.Ранее глава местной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что киевский режим отключил газоснабжение региона. При этом глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма. Газотранспортная система Крыма, по его словам, готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки.
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марат хуснуллин, запорожская область, общество
Хуснуллин поручил оперативно решить вопрос с газом для Запорожья

Хуснуллин поручил максимально оперативно решить вопрос газификации Запорожской области

16:11 12.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил максимально оперативно решить вопрос подачи газа в Запорожскую область, которой киевский режим отключил газоснабжение.
"Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья. Всю необходимую поддержку Запорожской области в этом вопросе будем оказывать", – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Ранее глава местной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что киевский режим отключил газоснабжение региона. При этом глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма. Газотранспортная система Крыма, по его словам, готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки.
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10 июля, 03:03
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Марат ХуснуллинЗапорожская областьОбщество
 
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