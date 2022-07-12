https://crimea.ria.ru/20220712/khusnullin-poruchil-operativno-reshit-vopros-s-gazom-dlya-zaporozhya-1123821934.html

Хуснуллин поручил оперативно решить вопрос с газом для Запорожья

Хуснуллин поручил оперативно решить вопрос с газом для Запорожья - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Хуснуллин поручил оперативно решить вопрос с газом для Запорожья

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил максимально оперативно решить вопрос подачи газа в Запорожскую область, которой киевский режим отключил газоснабжение. РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T16:11

2022-07-12T16:11

2022-07-12T16:11

марат хуснуллин

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил максимально оперативно решить вопрос подачи газа в Запорожскую область, которой киевский режим отключил газоснабжение.Ранее глава местной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что киевский режим отключил газоснабжение региона. При этом глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма. Газотранспортная система Крыма, по его словам, готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки.

/20220710/esli-ukraina-otklyuchit-khersonu-gaz-regionu-pomozhet-krym---vlasti-1123798678.html

запорожская область

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марат хуснуллин, запорожская область, общество