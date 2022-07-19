Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины
Росздравнадзор Крыма: поставщики хотят возить лекарства в освобожденные регионы Украины
© РИА Новости КрымАптека в Мелитополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Оптовые поставщики фармпрепаратов намерены обеспечить лекарствами освобожденные регионы Украины, российское законодательство позволяет это сделать. Об этом заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Ряд наших крымских оптовых поставщиков планировали такую работу организовать. Эта работа может и должна быть организована, действующее законодательство это позволяет осуществить. Единственное что – контрагент на территории освобожденных регионов также должен иметь лицензию на медицинскую или фармдеятельность. С нами на этот счет консультировались, насколько это возможно. Да, возможно", - заявил он.
И добавил, что для организации поставок на Украину у предпринимателя или компании-поставщика в разделе разрешенных видов работ должна быть указана внешнеэкономическая деятельность.
Ранее Пензенская область заявила о намерении помочь Запорожской области лекарствами и восстановлением больниц. Медикаменты являются обязательной составляющей гуманитарных конвоев, которые следуют из российского региона на освобожденные территории в рамках шефской помощи.