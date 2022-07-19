https://crimea.ria.ru/20220719/krym-mozhet-nachat-postavki-lekarstv-v-osvobozhdennye-regiony-ukrainy-1123894905.html

Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины

Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины

Оптовые поставщики фармпрепаратов намерены обеспечить лекарствами освобожденные регионы Украины, российское законодательство позволяет это сделать. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T14:27

2022-07-19T14:27

2022-07-19T14:27

крым

херсонская область

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Оптовые поставщики фармпрепаратов намерены обеспечить лекарствами освобожденные регионы Украины, российское законодательство позволяет это сделать. Об этом заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.И добавил, что для организации поставок на Украину у предпринимателя или компании-поставщика в разделе разрешенных видов работ должна быть указана внешнеэкономическая деятельность.Ранее Пензенская область заявила о намерении помочь Запорожской области лекарствами и восстановлением больниц. Медикаменты являются обязательной составляющей гуманитарных конвоев, которые следуют из российского региона на освобожденные территории в рамках шефской помощи.

https://crimea.ria.ru/20220718/vrachi-est-lekarstv-net-penza-pomozhet-zaporozhskim-gorodam-1123879818.html

крым

херсонская область

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крым, херсонская область, запорожская область, общество