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Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины
Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины
Оптовые поставщики фармпрепаратов намерены обеспечить лекарствами освобожденные регионы Украины, российское законодательство позволяет это сделать. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T14:27
2022-07-19T14:27
крым
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Оптовые поставщики фармпрепаратов намерены обеспечить лекарствами освобожденные регионы Украины, российское законодательство позволяет это сделать. Об этом заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.И добавил, что для организации поставок на Украину у предпринимателя или компании-поставщика в разделе разрешенных видов работ должна быть указана внешнеэкономическая деятельность.Ранее Пензенская область заявила о намерении помочь Запорожской области лекарствами и восстановлением больниц. Медикаменты являются обязательной составляющей гуманитарных конвоев, которые следуют из российского региона на освобожденные территории в рамках шефской помощи.
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крым, херсонская область, запорожская область, общество
Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины

Росздравнадзор Крыма: поставщики хотят возить лекарства в освобожденные регионы Украины

14:27 19.07.2022
 
© РИА Новости КрымАптека в Мелитополе
Аптека в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Оптовые поставщики фармпрепаратов намерены обеспечить лекарствами освобожденные регионы Украины, российское законодательство позволяет это сделать. Об этом заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Ряд наших крымских оптовых поставщиков планировали такую работу организовать. Эта работа может и должна быть организована, действующее законодательство это позволяет осуществить. Единственное что – контрагент на территории освобожденных регионов также должен иметь лицензию на медицинскую или фармдеятельность. С нами на этот счет консультировались, насколько это возможно. Да, возможно", - заявил он.
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И добавил, что для организации поставок на Украину у предпринимателя или компании-поставщика в разделе разрешенных видов работ должна быть указана внешнеэкономическая деятельность.
Ранее Пензенская область заявила о намерении помочь Запорожской области лекарствами и восстановлением больниц. Медикаменты являются обязательной составляющей гуманитарных конвоев, которые следуют из российского региона на освобожденные территории в рамках шефской помощи.
 
КрымХерсонская областьЗапорожская областьОбщество
 
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