https://crimea.ria.ru/20220718/vrachi-est-lekarstv-net-penza-pomozhet-zaporozhskim-gorodam-1123879818.html

Врачи есть, лекарств нет: Пенза поможет запорожским городам

Врачи есть, лекарств нет: Пенза поможет запорожским городам - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Врачи есть, лекарств нет: Пенза поможет запорожским городам

Пензенская область в рамках шефской помощи обеспечит города Запорожской области лекарствами и поможет восстановить поврежденные больницы. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T12:41

2022-07-18T12:41

2022-07-18T13:44

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Пензенская область в рамках шефской помощи обеспечит города Запорожской области лекарствами и поможет восстановить поврежденные больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказал высокопоставленный чиновник из правительства Пензенской области.По словам чиновника, в целом медицинские учреждения в регионе сохранили свой персонал и продолжают работать, однако сталкиваются с нехваткой тех или иных лекарств. Поэтому поставка медикаментов – одна из приоритетных для региона-куратора задач."В целом учреждения здравоохранения работают и персонал сохранился, единственная острая проблема – медикаменты. Поэтому лекарства станут обязательной составляющей нашей гуманитарной помощи", - заключил он.Ранее глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил о том, что Россия помогает освобожденной территории Запорожской области необходимыми медикаментами, однако есть трудности с логистикой и разницей в российской и украинской классификации лекарств.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://crimea.ria.ru/20220715/glava-zaporozhskoy-oblasti-rasskazal-o-meditsine-i-tsenakh-na-lekarstva-1123860580.html

https://crimea.ria.ru/20220715/referendum-v-zaporozhskoy-oblasti-glava-vga-otvetil-na-glavnye-voprosy-1123859093.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

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2022

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), общество