https://crimea.ria.ru/20220718/vrachi-est-lekarstv-net-penza-pomozhet-zaporozhskim-gorodam-1123879818.html
Врачи есть, лекарств нет: Пенза поможет запорожским городам
Врачи есть, лекарств нет: Пенза поможет запорожским городам - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Врачи есть, лекарств нет: Пенза поможет запорожским городам
Пензенская область в рамках шефской помощи обеспечит города Запорожской области лекарствами и поможет восстановить поврежденные больницы. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T12:41
2022-07-18T12:41
2022-07-18T13:44
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Пензенская область в рамках шефской помощи обеспечит города Запорожской области лекарствами и поможет восстановить поврежденные больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказал высокопоставленный чиновник из правительства Пензенской области.По словам чиновника, в целом медицинские учреждения в регионе сохранили свой персонал и продолжают работать, однако сталкиваются с нехваткой тех или иных лекарств. Поэтому поставка медикаментов – одна из приоритетных для региона-куратора задач."В целом учреждения здравоохранения работают и персонал сохранился, единственная острая проблема – медикаменты. Поэтому лекарства станут обязательной составляющей нашей гуманитарной помощи", - заключил он.Ранее глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил о том, что Россия помогает освобожденной территории Запорожской области необходимыми медикаментами, однако есть трудности с логистикой и разницей в российской и украинской классификации лекарств.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://crimea.ria.ru/20220715/glava-zaporozhskoy-oblasti-rasskazal-o-meditsine-i-tsenakh-na-lekarstva-1123860580.html
https://crimea.ria.ru/20220715/referendum-v-zaporozhskoy-oblasti-glava-vga-otvetil-na-glavnye-voprosy-1123859093.html
запорожская область
российская федерация (россия, рф)
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Сергей Георгиев
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
запорожская область, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), общество
Врачи есть, лекарств нет: Пенза поможет запорожским городам
Пензенская область поможет Запорожской области лекарствами и восстановлением больниц
12:41 18.07.2022 (обновлено: 13:44 18.07.2022)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко.
Пензенская область в рамках шефской помощи обеспечит города Запорожской области лекарствами и поможет восстановить поврежденные больницы. Об этом РИА Новости Крым
рассказал высокопоставленный чиновник из правительства Пензенской области.
"Мы изучили сметы по медцентру в Токмаке, заявка такая в наш регион отправлена. По ним мы видим, какие нужны материалы и расходы. В первую очередь, в помещении, где размещается КТ, надо поправить крышу. По ряду объектов нужны небольшие вложения, связанные с частичным разрушением. Также с местной властью прорабатываем возможность монтажа кислородной станции, которая есть в одном из медучреждений, но не установлена. Она сможет обеспечивать потребности района в кислороде, что особенно важно с учетом возможных осенних вспышек", - рассказал он.
По словам чиновника, в целом медицинские учреждения в регионе сохранили свой персонал и продолжают работать, однако сталкиваются с нехваткой тех или иных лекарств. Поэтому поставка медикаментов – одна из приоритетных для региона-куратора задач.
"В целом учреждения здравоохранения работают и персонал сохранился, единственная острая проблема – медикаменты. Поэтому лекарства станут обязательной составляющей нашей гуманитарной помощи", - заключил он.
Ранее глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил о том, что Россия помогает освобожденной территории Запорожской области необходимыми медикаментами, однако есть трудности с логистикой и разницей в российской и украинской классификации лекарств.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.