https://crimea.ria.ru/20221118/grushi-yabloni-i-slivy-v-krymu-nachalas-zakladka-molodykh-sadov-1125433503.html

Груши, яблони и сливы: в Крыму началась закладка молодых садов

Груши, яблони и сливы: в Крыму началась закладка молодых садов - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Груши, яблони и сливы: в Крыму началась закладка молодых садов

Крымские аграрии приступили к осенней закладке садов. Яблони, груши, персики, черешни, сливы, фундук и миндаль высадят на 600 гектарах до конца года. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T19:51

2022-11-18T19:51

2022-11-18T19:51

сельское хозяйство

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Крымские аграрии приступили к осенней закладке садов. Яблони, груши, персики, черешни, сливы, фундук и миндаль высадят на 600 гектарах до конца года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза РК со ссылкой на главу министерства Андрея Савчука.По его словам, плодово-ягодные сады высаживают в разных районах Крыма, эта работа идет по плану. Чтобы повысить урожайность, аграрии выбирают высокопродуктивные сорта. Закупку саженцев, сооружение шпалеры и установку противоградовой сетки субсидирует республика. В этом году объем поддержки составил 650 миллионов рублей, что на 200 миллионов рублей больше в сравнении с 2021 годом.Отмечается, что в первом весеннем этапе в Крыму было высажено около 300 га молодых садов.

https://crimea.ria.ru/20221103/rossiyskie-agrarii-sobrali-150-mln-tonn-zerna---minselkhoz-rf-1125216990.html

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сельское хозяйство, крым