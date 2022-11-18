Груши, яблони и сливы: в Крыму началась закладка молодых садов
Крымские аграрии приступили к осенней закладке садов
© Фото: пресс-служба крымского управления РоссельхознадзораСаженцы
© Фото: пресс-служба крымского управления Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Крымские аграрии приступили к осенней закладке садов. Яблони, груши, персики, черешни, сливы, фундук и миндаль высадят на 600 гектарах до конца года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза РК со ссылкой на главу министерства Андрея Савчука.
"В этом году аграрии планируют высадить саженцы самых любимых крымчанами сортов персика "Редхавен", "Золотая Москва", "Снарк", сливы "Стенлей", "Осенний сувенир", фундука "Трапезунд", "Черкесский-2", миндаля "Прибрежный", "Милас", яблони "Фуджина", "Гала", "Голден Делишес" и других плодово-ягодных культур", - перечислил Савчук.
По его словам, плодово-ягодные сады высаживают в разных районах Крыма, эта работа идет по плану. Чтобы повысить урожайность, аграрии выбирают высокопродуктивные сорта. Закупку саженцев, сооружение шпалеры и установку противоградовой сетки субсидирует республика. В этом году объем поддержки составил 650 миллионов рублей, что на 200 миллионов рублей больше в сравнении с 2021 годом.
Отмечается, что в первом весеннем этапе в Крыму было высажено около 300 га молодых садов.