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Лучше прогнозов: Путин оценил ситуацию в российской экономике
Лучше прогнозов: Путин оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Лучше прогнозов: Путин оценил ситуацию в российской экономике
Ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. Об этом заявил РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T17:16
2023-09-18T17:16
2023-09-18T17:16
экономика
владимир путин (политик)
россия
санкции против россии
новости
ввп (валовый внутренний продукт)
федеральный бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы.Восстановление экономикиПо словам главы государства, текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. Он напомнил, что по некоторым оценкам по итогам года ожидалось снижение ВВП, затем прогноз скорректировали до уровня плюс 1,2%, но по факту российская экономика уже превзошла эту планку. По предварительным прогнозам, по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5-2,8%. Также повышается потребительский спрос и продолжается увеличение инвестиций в основной капитал – на 12,6%.Исполнение бюджета и инфляцияВладимир Путин заявил и о стабилизации ситуации в части исполнения федерального бюджета."В августе он (бюджет – ред.) в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока – начиная с года – там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз", - сказал он.Путин отметил хорошую динамику восстановления нефтегазовых доходов бюджета – в июле-августе они приблизились к уровню прошлого года, "и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост".Отдельно российский лидер акцентировал внимание на необходимости сдерживания инфляции.Владимир Путин призвал при формировании нового федерального бюджета учитывать общегосударственные приоритеты, национальные интересы, а также стратегические и текущие планы по всем ключевым направлениям."И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублейПутин: дефицит бюджета РФ сократился в 8 раз по итогам второго кварталаВ России спрогнозировали рекордный объем ввода жилья
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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экономика, владимир путин (политик), россия, санкции против россии, новости, ввп (валовый внутренний продукт), федеральный бюджет
Лучше прогнозов: Путин оценил ситуацию в российской экономике
Путин заявил о завершении восстановления экономики России после санкций
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы.
Восстановление экономики
По словам главы государства, текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. Он напомнил, что по некоторым оценкам по итогам года ожидалось снижение ВВП, затем прогноз скорректировали до уровня плюс 1,2%, но по факту российская экономика уже превзошла эту планку. По предварительным прогнозам, по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5-2,8%. Также повышается потребительский спрос и продолжается увеличение инвестиций в основной капитал – на 12,6%.
"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", - подчеркнул президент.
Исполнение бюджета и инфляция
Владимир Путин заявил и о стабилизации ситуации в части исполнения федерального бюджета.
"В августе он (бюджет – ред.) в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока – начиная с года – там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз", - сказал он.
Путин отметил хорошую динамику восстановления нефтегазовых доходов бюджета – в июле-августе они приблизились к уровню прошлого года, "и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост".
Отдельно российский лидер акцентировал внимание на необходимости сдерживания инфляции.
"Конечно, очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный Банк сработают профессионально и, что важно, согласованно", - добавил он.
Владимир Путин призвал при формировании нового федерального бюджета учитывать общегосударственные приоритеты, национальные интересы, а также стратегические и текущие планы по всем ключевым направлениям.
"И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - заключил президент.
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