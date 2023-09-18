https://crimea.ria.ru/20230918/luchshe-prognozov-putin-otsenil-situatsiyu-v-rossiyskoy-ekonomike--1131496357.html

Лучше прогнозов: Путин оценил ситуацию в российской экономике

Лучше прогнозов: Путин оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Лучше прогнозов: Путин оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. Об этом заявил РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T17:16

2023-09-18T17:16

2023-09-18T17:16

экономика

владимир путин (политик)

россия

санкции против россии

новости

ввп (валовый внутренний продукт)

федеральный бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы.Восстановление экономикиПо словам главы государства, текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. Он напомнил, что по некоторым оценкам по итогам года ожидалось снижение ВВП, затем прогноз скорректировали до уровня плюс 1,2%, но по факту российская экономика уже превзошла эту планку. По предварительным прогнозам, по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5-2,8%. Также повышается потребительский спрос и продолжается увеличение инвестиций в основной капитал – на 12,6%.Исполнение бюджета и инфляцияВладимир Путин заявил и о стабилизации ситуации в части исполнения федерального бюджета."В августе он (бюджет – ред.) в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока – начиная с года – там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз", - сказал он.Путин отметил хорошую динамику восстановления нефтегазовых доходов бюджета – в июле-августе они приблизились к уровню прошлого года, "и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост".Отдельно российский лидер акцентировал внимание на необходимости сдерживания инфляции.Владимир Путин призвал при формировании нового федерального бюджета учитывать общегосударственные приоритеты, национальные интересы, а также стратегические и текущие планы по всем ключевым направлениям."И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублейПутин: дефицит бюджета РФ сократился в 8 раз по итогам второго кварталаВ России спрогнозировали рекордный объем ввода жилья

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин (политик), россия, санкции против россии, новости, ввп (валовый внутренний продукт), федеральный бюджет