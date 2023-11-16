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Что будет дальше с курсом доллара - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Что будет дальше с курсом доллара
Что будет дальше с курсом доллара - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Что будет дальше с курсом доллара
Укрепление рубля сохранится до начала весны, но после стабилизации вероятно постепенное снижение ключевой ставки Центробанка, после чего рубль потеряет... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T07:06
2023-11-16T07:54
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Укрепление рубля сохранится до начала весны, но после стабилизации вероятно постепенное снижение ключевой ставки Центробанка, после чего рубль потеряет положительную тенденцию. Такой прогноз РИА Новости Крым дала доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая.На Московской бирже доллар снизился до 90 рублей впервые с 27 июля. В среду в ходе торгов американская валюта подешевела до 89,99 рубля, но спустя несколько минут вновь преодолела отметку в 90 рублей – до 90,03 рубля. Что случилось с долларом"За период после поднятия Центробанком ключевой ставки рубль укрепился к доллару чуть более, чем на 8%", – констатирует экономист.Причин этому, по словам Вершицкой, несколько, и они носят кумулятивный эффект: это и следствие повышения ставки ЦБ, и психологический эффект от активизации действий правительства.Кроме того, повышение цены на энергоносители способствовало увеличению экспортной выручки и поступлений в бюджет, что тоже положительно отражается на стоимости отечественной валюты. В октябре федеральный бюджет получил 1,6 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 27,5 процентов превысило прошлогодний показатель, напоминает эксперт.Прогноз на курс"С еще большей осторожностью, чем в июле, можно предположить стабилизацию и незначительное укрепление рубля до конца 2023 года и в январе – середине февраля 2024 года. Этому будет способствовать снижение объемов импорта. Здесь справедлив прогноз ЦБ на снижение импорта в 2024 году на 6,5-4,5% по отношению к текущему году", – продолжает собеседница агентства.При этом такое предположение будет состоятельно только в условиях относительной геополитической и общей экономической стабильности, поскольку существуют и факторы потенциального ослабления рубля до 100–103 рублей за доллар, которое, вероятно, может прослеживаться весной 2024 года.Курс рубля укрепляется к доллару, евро и юаню с вечера 11 октября, когда было объявлено о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Президент России Владимир Путин в тот день подписал соответствующий указ.Читайте также на РИА Новости Крым:Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов СШАЧем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение
https://crimea.ria.ru/20231028/inflyatsiya-v-rossii-chto-budet-s-tsenami-v-blizhayshie-gody-1132380351.html
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экономика, курс рубля, рубль, курс доллара, доллар, россия, мнения, елена вершицкая, крым
Что будет дальше с курсом доллара

Рубль продолжит укрепляться до начала весны – экономист

07:06 16.11.2023 (обновлено: 07:54 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры США и России
Денежные купюры США и России - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Укрепление рубля сохранится до начала весны, но после стабилизации вероятно постепенное снижение ключевой ставки Центробанка, после чего рубль потеряет положительную тенденцию. Такой прогноз РИА Новости Крым дала доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая.
На Московской бирже доллар снизился до 90 рублей впервые с 27 июля. В среду в ходе торгов американская валюта подешевела до 89,99 рубля, но спустя несколько минут вновь преодолела отметку в 90 рублей – до 90,03 рубля.

Что случилось с долларом

"За период после поднятия Центробанком ключевой ставки рубль укрепился к доллару чуть более, чем на 8%", констатирует экономист.
Причин этому, по словам Вершицкой, несколько, и они носят кумулятивный эффект: это и следствие повышения ставки ЦБ, и психологический эффект от активизации действий правительства.

"Повышение ставки Банком России привело к росту процентных ставок по банковским вкладам и, соответственно, их привлекательности для населения. Как следствие, мы наблюдаем депозитный бум, а рублевые сбережения стали привлекательнее относительно валюты. Допускаю, что в очередное заседание ЦБ ставка может подняться еще на 100 базисных пунктов", поясняет эксперт.

Кроме того, повышение цены на энергоносители способствовало увеличению экспортной выручки и поступлений в бюджет, что тоже положительно отражается на стоимости отечественной валюты. В октябре федеральный бюджет получил 1,6 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 27,5 процентов превысило прошлогодний показатель, напоминает эксперт.

Прогноз на курс

"С еще большей осторожностью, чем в июле, можно предположить стабилизацию и незначительное укрепление рубля до конца 2023 года и в январе – середине февраля 2024 года. Этому будет способствовать снижение объемов импорта. Здесь справедлив прогноз ЦБ на снижение импорта в 2024 году на 6,5-4,5% по отношению к текущему году", продолжает собеседница агентства.
При этом такое предположение будет состоятельно только в условиях относительной геополитической и общей экономической стабильности, поскольку существуют и факторы потенциального ослабления рубля до 100103 рублей за доллар, которое, вероятно, может прослеживаться весной 2024 года.

"До 31 декабря действует заморозка операций ЦБ по покупке валюты в рамках бюджетного правила. С одной стороны, она способствует укреплению рубля в октябре-декабре 2023 года. Однако, начиная со следующего года, отмена заморозки развернет свой эффект и будет ослаблять рубль. Кроме того, нельзя забывать и об увеличении расходов бюджета", предупреждает Вершицкая.

Курс рубля укрепляется к доллару, евро и юаню с вечера 11 октября, когда было объявлено о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Президент России Владимир Путин в тот день подписал соответствующий указ.
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