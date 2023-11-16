https://crimea.ria.ru/20231116/chto-budet-dalshe-s-kursom-dollara-1132817059.html

Что будет дальше с курсом доллара

Что будет дальше с курсом доллара - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Что будет дальше с курсом доллара

Укрепление рубля сохранится до начала весны, но после стабилизации вероятно постепенное снижение ключевой ставки Центробанка, после чего рубль потеряет... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T07:06

2023-11-16T07:06

2023-11-16T07:54

эксклюзивы риа новости крым

экономика

курс рубля

рубль

курс доллара

доллар

россия

мнения

елена вершицкая

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110035/44/1100354407_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_a311f77c77f7f753efa78605ed059377.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Укрепление рубля сохранится до начала весны, но после стабилизации вероятно постепенное снижение ключевой ставки Центробанка, после чего рубль потеряет положительную тенденцию. Такой прогноз РИА Новости Крым дала доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая.На Московской бирже доллар снизился до 90 рублей впервые с 27 июля. В среду в ходе торгов американская валюта подешевела до 89,99 рубля, но спустя несколько минут вновь преодолела отметку в 90 рублей – до 90,03 рубля. Что случилось с долларом"За период после поднятия Центробанком ключевой ставки рубль укрепился к доллару чуть более, чем на 8%", – констатирует экономист.Причин этому, по словам Вершицкой, несколько, и они носят кумулятивный эффект: это и следствие повышения ставки ЦБ, и психологический эффект от активизации действий правительства.Кроме того, повышение цены на энергоносители способствовало увеличению экспортной выручки и поступлений в бюджет, что тоже положительно отражается на стоимости отечественной валюты. В октябре федеральный бюджет получил 1,6 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 27,5 процентов превысило прошлогодний показатель, напоминает эксперт.Прогноз на курс"С еще большей осторожностью, чем в июле, можно предположить стабилизацию и незначительное укрепление рубля до конца 2023 года и в январе – середине февраля 2024 года. Этому будет способствовать снижение объемов импорта. Здесь справедлив прогноз ЦБ на снижение импорта в 2024 году на 6,5-4,5% по отношению к текущему году", – продолжает собеседница агентства.При этом такое предположение будет состоятельно только в условиях относительной геополитической и общей экономической стабильности, поскольку существуют и факторы потенциального ослабления рубля до 100–103 рублей за доллар, которое, вероятно, может прослеживаться весной 2024 года.Курс рубля укрепляется к доллару, евро и юаню с вечера 11 октября, когда было объявлено о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Президент России Владимир Путин в тот день подписал соответствующий указ.Читайте также на РИА Новости Крым:Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов СШАЧем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение

https://crimea.ria.ru/20231028/inflyatsiya-v-rossii-chto-budet-s-tsenami-v-blizhayshie-gody-1132380351.html

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, курс рубля, рубль, курс доллара, доллар, россия, мнения, елена вершицкая, крым