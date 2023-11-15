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Доллар опустился до 90 рублей впервые за четыре месяца

Доллар опустился до 90 рублей впервые за четыре месяца - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Доллар опустился до 90 рублей впервые за четыре месяца

Курс доллара на Московской бирже опустился до 90 рублей впервые с 27 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T10:56

2023-11-15T10:56

2023-11-15T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Курс доллара на Московской бирже опустился до 90 рублей впервые с 27 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.В среду в ходе торгов американская валюта подешевела до 89,99 рубля, но спустя несколько минут вновь преодолела отметку в 90 рублей – до 90,03 рубля.Курс юаня в то же время снижается на пять копеек, до 12,42 рубля, евро – на 30 копеек, до 97,83 рубля.Курс рубля укрепляется к доллару, евро и юаню с вечера 11 октября, когда было объявлено о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Президент России Владимир Путин в тот день подписал соответствующий указ.Также, по мнению аналитиков, в пользу рубля выступило повышение ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых.Читайте также на РИА Новости Крым:Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов СШАПадение режима: почему на Украине отменяют фиксированный курс валютКлючевую ставку могут еще раз повысить в этом году – Набиуллина

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2023

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россия, курс валют, доллар, курс доллара, рубль, экономика, общество, новости