https://crimea.ria.ru/20241109/putin-prisvoil-zvanie-geroya-truda-kompozitoru-aleksandre-pakhmutovoy-1141724605.html

Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой

Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых документов 9 РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T09:43

2024-11-09T09:43

2024-11-09T09:45

владимир путин (политик)

александра пахмутова

музыка

ссср

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых документов 9 ноября - в день 95-летия известнейшего советского и российского композитора.Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года, в Бекетовке, Нижне-Волжского края — советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019). Автор сотен музыкальных композиций, с том числе "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Как молоды мы были" и других.Жена и соавтор поэта-песенника Николая Добронравова, который ушел из жизни в сентябре 2023 года. В счастливом браке пара прожила 67 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указПутин присвоил звание Героя России военкору ПоддубномуГригорий Лепс стал народным артистом России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), александра пахмутова, музыка, ссср, россия, награды, юбилей, новости