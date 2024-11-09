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Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой
Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых документов 9 РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T09:43
2024-11-09T09:43
2024-11-09T09:45
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых документов 9 ноября - в день 95-летия известнейшего советского и российского композитора.Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года, в Бекетовке, Нижне-Волжского края — советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019). Автор сотен музыкальных композиций, с том числе "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Как молоды мы были" и других.Жена и соавтор поэта-песенника Николая Добронравова, который ушел из жизни в сентябре 2023 года. В счастливом браке пара прожила 67 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указПутин присвоил звание Героя России военкору ПоддубномуГригорий Лепс стал народным артистом России
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владимир путин (политик), александра пахмутова, музыка, ссср, россия, награды, юбилей, новости
Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой
Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой - указ
09:43 09.11.2024 (обновлено: 09:45 09.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой. Соответствующий указ опубликован
на официальном портале правовых документов 9 ноября - в день 95-летия известнейшего советского и российского композитора.
"За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне", - сказано в документе
Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года, в Бекетовке, Нижне-Волжского края — советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019).
Автор сотен музыкальных композиций, с том числе "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Как молоды мы были" и других.
Жена и соавтор поэта-песенника Николая Добронравова, который ушел из жизни в сентябре 2023 года. В счастливом браке пара прожила 67 лет.
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