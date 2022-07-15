https://crimea.ria.ru/20220715/grigoriy-leps-stal-narodnym-artistom-rossii-1123860411.html

Григорий Лепс стал народным артистом России

Григорий Лепс стал народным артистом России - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Григорий Лепс стал народным артистом России

Певец Григорий Лепс получил звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T17:21

2022-07-15T17:21

2022-07-15T17:21

культура

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Певец Григорий Лепс получил звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации."За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.Этим же документом орденом за заслуги перед Отечеством IV степени "за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях" награждается телеведущий Владимир Соловьев.Кроме того, орден за заслуги в культуре и искусстве присвоен Эдите Пьехе "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

https://crimea.ria.ru/20220404/stas-mikhaylov-i-diana-gurtskaya-poluchili-zvaniya-narodnykh-artistov-rossii-1122843967.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, владимир путин (политик)