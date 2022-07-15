https://crimea.ria.ru/20220715/grigoriy-leps-stal-narodnym-artistom-rossii-1123860411.html
Григорий Лепс стал народным артистом России
Григорий Лепс стал народным артистом России - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Григорий Лепс стал народным артистом России
Певец Григорий Лепс получил звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T17:21
2022-07-15T17:21
2022-07-15T17:21
культура
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Певец Григорий Лепс получил звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации."За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.Этим же документом орденом за заслуги перед Отечеством IV степени "за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях" награждается телеведущий Владимир Соловьев.Кроме того, орден за заслуги в культуре и искусстве присвоен Эдите Пьехе "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
https://crimea.ria.ru/20220404/stas-mikhaylov-i-diana-gurtskaya-poluchili-zvaniya-narodnykh-artistov-rossii-1122843967.html
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культура, владимир путин (политик)
Григорий Лепс стал народным артистом России
Владимир Путин присвоил певцу Лепсу звание народного артиста РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Певец Григорий Лепс получил звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
"За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.
Этим же документом орденом за заслуги перед Отечеством IV степени "за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях" награждается телеведущий Владимир Соловьев.
Кроме того, орден за заслуги в культуре и искусстве присвоен Эдите Пьехе "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".