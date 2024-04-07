https://crimea.ria.ru/20240407/putin-prisvoil-matvienko-zvanie-geroya-truda---ukaz-1136342906.html
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указ
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указ - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указ
Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T10:21
2024-04-07T10:21
2024-04-07T10:23
валентина матвиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Валентина Матвиенко отмечает в воскресенье 75-летие.Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Ивановна Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в городе Шепетовка Хмельницкой области Украинской ССР (ныне – Украина).В 1967 году с красным дипломом окончила Черкасское фармацевтическое училище (ныне – Черкасская медицинская академия). В 1972 году – Ленинградский химико-фармацевтический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет), в 1985 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС, в 1991 году – курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР.С 1972 года – на комсомольской работе. Прошла путь от заведующей отделом Петроградского райкома комсомола до первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ.В 1984-1986 годах Валентина Матвиенко работала первым секретарем Красногвардейского райкома КПСС города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).В 1986-1989 год была заместителем председателя Исполкома Ленсовета.В 1989 году избрана народным депутатом СССР. Была председателем Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.В период 1991-1998 годов Матвиенко состояла на дипломатической службе. В 1991-1994 годах – посол СССР и РФ в Республике Мальта. В 1994-1995 годах – посол МИД РФ по особым поручениям. В 1995-1997 годах – директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД РФ, член коллегии МИДа. С 1997 по 1998 годы была послом России в Греции.В 1998-2003 годах Валентина Матвиенко работала заместителем председателя правительства РФ, курировала социальную сферу.С марта по октябрь 2003 год – полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.5 октября 2003 года Валентина Матвиенко была избрана губернатором Санкт-Петербурга.20 декабря 2006 года по представлению президента России Владимира Путина Законодательным Собранием Санкт-Петербурга повторно была наделена полномочиями губернатора города.В августе 2011 года победила на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге и была делегирована в Совет Федерации.31 августа 2011 года назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителем в СФ ФС РФ от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга.21 сентября 2011 года Валентина Матвиенко была единогласно избрана председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Стала первой женщиной в российской истории, занявшей такой высокий пост.В октябре 2014 года была переизбрана на посту председателя Совета Федерации. В сентябре 2019 годах была вновь переизбрана на этот пост. Постоянный член Совета Безопасности России.Председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи стран-участников СНГ.Член Высшего совета партии "Единая Россия".Почетный член Российской академии художеств (2007).Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла РФ (1997).Валентина Матвиенко является полным кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством".Награждена также орденами "Знак Почета" (1976), Трудового Красного знамени (1981), Почета (1996). Удостоена медали Столыпина I степени (2014).Валентина Матвиенко является первым полным кавалером высшего ордена Русской Православной церкви – святой равноапостольной княгини Ольги. Она также награждена орденом преподобного Сергия Радонежского I степени (2010) и орденом святого апостола Андрея Первозванного (2019). Имеет ряд зарубежных государственных наград.
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Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указ
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указ
10:21 07.04.2024 (обновлено: 10:23 07.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Валентина Матвиенко отмечает в воскресенье 75-летие.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне - председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - говорится в документе.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Ивановна Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в городе Шепетовка Хмельницкой области Украинской ССР (ныне – Украина).
В 1967 году с красным дипломом окончила Черкасское фармацевтическое училище (ныне – Черкасская медицинская академия). В 1972 году – Ленинградский химико-фармацевтический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет), в 1985 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС, в 1991 году – курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР.
С 1972 года – на комсомольской работе. Прошла путь от заведующей отделом Петроградского райкома комсомола до первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ.
В 1984-1986 годах Валентина Матвиенко работала первым секретарем Красногвардейского райкома КПСС города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).
В 1986-1989 год была заместителем председателя Исполкома Ленсовета.
В 1989 году избрана народным депутатом СССР. Была председателем Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.
В период 1991-1998 годов Матвиенко состояла на дипломатической службе. В 1991-1994 годах – посол СССР и РФ в Республике Мальта. В 1994-1995 годах – посол МИД РФ по особым поручениям. В 1995-1997 годах – директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД РФ, член коллегии МИДа. С 1997 по 1998 годы была послом России в Греции.
В 1998-2003 годах Валентина Матвиенко работала заместителем председателя правительства РФ, курировала социальную сферу.
С марта по октябрь 2003 год – полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
5 октября 2003 года Валентина Матвиенко была избрана губернатором Санкт-Петербурга.
20 декабря 2006 года по представлению президента России Владимира Путина Законодательным Собранием Санкт-Петербурга повторно была наделена полномочиями губернатора города.
В августе 2011 года победила на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге и была делегирована в Совет Федерации.
31 августа 2011 года назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителем в СФ ФС РФ от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга.
21 сентября 2011 года Валентина Матвиенко была единогласно избрана председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Стала первой женщиной в российской истории, занявшей такой высокий пост.
В октябре 2014 года была переизбрана на посту председателя Совета Федерации. В сентябре 2019 годах была вновь переизбрана на этот пост. Постоянный член Совета Безопасности России.
Председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи стран-участников СНГ.
Член Высшего совета партии "Единая Россия".
Почетный член Российской академии художеств (2007).
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла РФ (1997).
Валентина Матвиенко является полным кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством".
Награждена также орденами "Знак Почета" (1976), Трудового Красного знамени (1981), Почета (1996). Удостоена медали Столыпина I степени (2014).
Валентина Матвиенко является первым полным кавалером высшего ордена Русской Православной церкви – святой равноапостольной княгини Ольги. Она также награждена орденом преподобного Сергия Радонежского I степени (2010) и орденом святого апостола Андрея Первозванного (2019). Имеет ряд зарубежных государственных наград.