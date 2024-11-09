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Золотые медали в серебряном возрасте: чемпионке из Севастополя 83 года

Золотые медали в серебряном возрасте: чемпионке из Севастополя 83 года - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Золотые медали в серебряном возрасте: чемпионке из Севастополя 83 года

На животе и на спине, кролем и брассом – спортсменка из Севастополя в свои 83 года на воде может обогнать молодых. Самый старший участник Всероссийской... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T11:13

2024-11-09T11:13

2024-11-09T11:13

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На животе и на спине, кролем и брассом – спортсменка из Севастополя в свои 83 года на воде может обогнать молодых. Самый старший участник Всероссийской спартакиады в Кузбассе Зинаида Васильевна Трубникова живет в Севастополе.Легендарный СевастопольРожденная за месяц до войны, она встретила Великую Отечественную младенцем в Белгороде, пережила оккупацию. Замужем была за военным, так и оказалась в Севастополе и влюбилась в этот город на всю жизнь."Когда мы приехали сюда, то я сказала, что я отсюда больше никуда не поеду. Севастополь обожаю. Люблю. "С кем, Севастополь, тебя сравнить? С героями Греции, древнего Рима? Слава твоя, что в гранит не вгранить, ни с чем в истории не сравнима". Поэт Алымов такие слова сказал", - о своем любимом городе спортсменка говорит только стихами.Много лет назад Зинаида Васильевна работала учителем английского и немецкого языка. Но со студенческих времен всегда в ее жизни находилось время спорту.Воспитанные победителямиВ бассейн нашу героиню отправил неприятный случай – серьезно прихватило спину. Тогда Зинаиде Трубниковой было 72 года."Мое поколение было воспитано победителями, и нас учили преодолевать препятствия, заниматься спортом. В общем, вести активный образ жизни. Поэтому, когда у меня появились проблемы со здоровьем, приняла решение идти в плавание, потому что плавание развивает все группы мышц", - рассказывает ветеран свою спортивную биографию.После того, как ушли неприятные ощущения, Зинаида Васильевна из категории любителей перешла в категорию профессиональных спортсменов."Начинала я плавать в бассейне Краснознаменного Черноморского флота. А потом меня пригласили в бассейн МГУ тренеры Татьяна Шарун и Сережа Хомяков, я там постигала азы правильной техники плавания. Глядя на них, я заряжалась энергией, и технику плавания усовершенствовала, таким образом достигла определенных результатов", - говорит Зинаида Васильевна.Теперь Зинаида Трубникова - член спортивного клуба ветеранов плавания "Таврида мастерс" и участник многочисленных спортивных соревнований всероссийского уровня. Не только участник – победитель!Тяжелые медали блестят на груди спортивной пенсионерки – золото, серебро и бронза: призовое место на соревнованиях на открытой воде в Казани, две из Севастополя, с чемпионата России в Обнинске, призовое место в Саранске, с чемпионата Юга России. А дома еще таких много.Перед аудиторией в 700 человек в Кузбассе старейшего участника соревнований Зинаиду Васильевну попросили произнести приветственную речь от делегации города-героя.Победа над собойВетеран спорта ходит в бассейн минимум раз в два дня. Перед соревнованиями число тренировок увеличивает.Два ее сына тоже дружны со спортом. Они оба - кандидаты в мастера спорта по борьбе самбо и дзюдо. Один из двух внуков тоже "в деле" - занимается сквошем, в котором мяч ракеткой набивается об стену."Мои пожелания для всех - делать зарядку, во-вторых, пешеходные прогулки, потом плавание летом в море, а зимой в бассейне. Ну и настольные игры, шашки, шахматы, чтобы в голове ни Альцгеймера, ни прочей гадости не было. В деле здоровья самая большая победа - это победа над собой", – уверенна Зинаида Трубникова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для победы и здоровья: как "серебряные" волонтеры помогают фронту в КрымуКрасные звезды полковника Фурманова: путь столетнего ветерана из КрымаЭкстремалка "Железная бабушка" Мария Колтакова отмечает столетний юбилей

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, спорт, севастополь, общество, плавание, соревнования