https://crimea.ria.ru/20241109/sevastopol-bez-sveta-na-vkhodnykh-gde-otklyuchat-elektrichestvo-1141716458.html
Севастополь без света на входных: где отключат электричество
Севастополь без света на входных: где отключат электричество - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Севастополь без света на входных: где отключат электричество
Из-за неотложных работ в Севастополе 9 и 10 ноября не будет света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T07:38
2024-11-09T07:38
2024-11-09T07:38
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
электросети
энергосистема крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111183/32/1111833246_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_828e512b504a778c4eb4cca878a7bc66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Из-за неотложных работ в Севастополе 9 и 10 ноября не будет света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".9 ноября с 09:00 до 12:00 без электричества останутся жители домов по следующим адресам: ул. Клубничная, ул. Кокчетавская, ул. Карагандинская, ул. Акмолинская, ул. Актюбинская, ул. Барнаульская, ул. Кустанайская, пр-кт Победы, ул. Прутовцев, ул. Самотечная, ул. Семипалатинская.С 13:00 до 15:00 отключение затронет улицы Маршала Крылова и Пролетарская.С 09:00 до 17:00 на час-полтора приостановят подачу электроэнергии некоторым абонентам садовых товариществ "Декоративное", "Специалист", "Кипарис", "Гераклея", "Рябинушка", "Ветерок", "Чайка", "Фрегат".10 ноября с 09:00 до 12:00 свет отключат на улицах Василия Кучера, Пушкина, Терещенко, Ленина.С 13:00 до 15:00 электричества не будет в некоторых домах на ул. Адмирала Юмашева и проспекте Октябрьской Революции.С 09:00 до 17:00 на час-полтора обесточат абонентов по улицам Тисовая, Багряная, Межгорская, Композиторская, Богдана Хмельницкого, а также в садовых товариществах "Благодатный", "Парус-1" и "Золотая Балка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111183/32/1111833246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_721826216477764abce383bf7df8af1a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, электросети, энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Севастополь без света на входных: где отключат электричество
Несколько районов Севастополя останутся без света на выходных
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Из-за неотложных работ в Севастополе 9 и 10 ноября не будет света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".
9 ноября с 09:00 до 12:00 без электричества останутся жители домов по следующим адресам: ул. Клубничная, ул. Кокчетавская, ул. Карагандинская, ул. Акмолинская, ул. Актюбинская, ул. Барнаульская, ул. Кустанайская, пр-кт Победы, ул. Прутовцев, ул. Самотечная, ул. Семипалатинская.
С 13:00 до 15:00 отключение затронет улицы Маршала Крылова и Пролетарская.
С 09:00 до 17:00 на час-полтора приостановят подачу электроэнергии некоторым абонентам садовых товариществ "Декоративное", "Специалист", "Кипарис", "Гераклея", "Рябинушка", "Ветерок", "Чайка", "Фрегат".
10 ноября с 09:00 до 12:00 свет отключат на улицах Василия Кучера, Пушкина, Терещенко, Ленина.
С 13:00 до 15:00 электричества не будет в некоторых домах на ул. Адмирала Юмашева и проспекте Октябрьской Революции.
С 09:00 до 17:00 на час-полтора обесточат абонентов по улицам Тисовая, Багряная, Межгорская, Композиторская, Богдана Хмельницкого, а также в садовых товариществах "Благодатный", "Парус-1" и "Золотая Балка".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: