https://crimea.ria.ru/20241109/sevastopol-bez-sveta-na-vkhodnykh-gde-otklyuchat-elektrichestvo-1141716458.html

Севастополь без света на входных: где отключат электричество

Севастополь без света на входных: где отключат электричество - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Севастополь без света на входных: где отключат электричество

Из-за неотложных работ в Севастополе 9 и 10 ноября не будет света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T07:38

2024-11-09T07:38

2024-11-09T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Из-за неотложных работ в Севастополе 9 и 10 ноября не будет света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".9 ноября с 09:00 до 12:00 без электричества останутся жители домов по следующим адресам: ул. Клубничная, ул. Кокчетавская, ул. Карагандинская, ул. Акмолинская, ул. Актюбинская, ул. Барнаульская, ул. Кустанайская, пр-кт Победы, ул. Прутовцев, ул. Самотечная, ул. Семипалатинская.С 13:00 до 15:00 отключение затронет улицы Маршала Крылова и Пролетарская.С 09:00 до 17:00 на час-полтора приостановят подачу электроэнергии некоторым абонентам садовых товариществ "Декоративное", "Специалист", "Кипарис", "Гераклея", "Рябинушка", "Ветерок", "Чайка", "Фрегат".10 ноября с 09:00 до 12:00 свет отключат на улицах Василия Кучера, Пушкина, Терещенко, Ленина.С 13:00 до 15:00 электричества не будет в некоторых домах на ул. Адмирала Юмашева и проспекте Октябрьской Революции.С 09:00 до 17:00 на час-полтора обесточат абонентов по улицам Тисовая, Багряная, Межгорская, Композиторская, Богдана Хмельницкого, а также в садовых товариществах "Благодатный", "Парус-1" и "Золотая Балка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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