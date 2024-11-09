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Теракт на вокзале в Пакистане - погибли 24 человека - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Теракт на вокзале в Пакистане - погибли 24 человека
Теракт на вокзале в Пакистане - погибли 24 человека - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Теракт на вокзале в Пакистане - погибли 24 человека
В Пакистане при теракте на железнодорожной станции погибли 24 и ранены 46 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Dawn. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T13:16
2024-11-09T13:17
пакистан
теракт
происшествия
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Пакистане при теракте на железнодорожной станции погибли 24 и ранены 46 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Dawn.В числе погибших мирные жители и сотрудники правоохранительных органов. Взрыв произошел на станции в районе 08.25 местного времени (06.25 по Москве), незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. По данным полиции, смертник вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой железнодорожного вокзала. Сейчас город взяли в оцепление и запретили любые собрания, проводится проверка.По данным властей, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".В связи с терактом соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу выразил президент России Владимир Путин. В тексте телеграммы, который опубликован на сайте Кремля, российский лидер осудил варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети и выразил надежду, что его организаторы понесут заслуженную кару.В сентябре автомобиль сопровождения посла России Альберта Хорева в Пакистане подорвался на мине, сообщало российское диппредставительство в Исламабаде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троих подростков будут судить за терроризм в Запорожской областиСБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики КрымБывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в Севастополе
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РИА Новости Крым
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пакистан, теракт, происшествия, новости, в мире
Теракт на вокзале в Пакистане - погибли 24 человека

В Пакистане при теракте на железнодорожной станции погибли 24 человека

13:16 09.11.2024 (обновлено: 13:17 09.11.2024)
 
© РИА Новости . Абид Мажар / Перейти в фотобанкСкорая в Пакистане
Скорая в Пакистане - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Абид Мажар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Пакистане при теракте на железнодорожной станции погибли 24 и ранены 46 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Dawn.
"В результате атаки террориста-смертника на железнодорожной станции Кветта погибли по меньшей мере 24 человека и 46 получили ранения", - цитирует издание комиссара Кветты Хамза Шафката.
В числе погибших мирные жители и сотрудники правоохранительных органов. Взрыв произошел на станции в районе 08.25 местного времени (06.25 по Москве), незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. По данным полиции, смертник вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой железнодорожного вокзала. Сейчас город взяли в оцепление и запретили любые собрания, проводится проверка.
По данным властей, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".
В связи с терактом соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу выразил президент России Владимир Путин. В тексте телеграммы, который опубликован на сайте Кремля, российский лидер осудил варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети и выразил надежду, что его организаторы понесут заслуженную кару.
В сентябре автомобиль сопровождения посла России Альберта Хорева в Пакистане подорвался на мине, сообщало российское диппредставительство в Исламабаде.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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