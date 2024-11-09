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До конца остался верен долгу: Керчь простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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До конца остался верен долгу: Керчь простилась с героем СВО
До конца остался верен долгу: Керчь простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 09.11.2024
До конца остался верен долгу: Керчь простилась с героем СВО
В Керчи простились с погибшим героем спецоперации Павлом Колесником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T14:20
2024-11-09T14:20
керчь
утраты
память
армия и флот
герои сво
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим героем спецоперации Павлом Колесником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Павел Колесник родился в 1982 году в Керчи, где окончил школу и профессионально-техническое училище, получив квалификацию сварщика корпусов металлических судов. Работал на судостроительном заводе "Залив" и других предприятиях. Служил стрелком-санитаром отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты. Погиб в Донбасе при выполнении боевых задач.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперацииТяжело, но важно: как рассказать молодежи о войнеЗапомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО
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РИА Новости Крым
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керчь, утраты, память, армия и флот, герои сво, новости крыма
До конца остался верен долгу: Керчь простилась с героем СВО

Керчь простилась с погибшим героем СВО Павлом Колесником - мэрия

14:20 09.11.2024
 
© Пресс-служба администрации КерчиПавел Колесник
Павел Колесник
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим героем спецоперации Павлом Колесником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Сегодня проводили в последний путь нашего земляка, участника СВО Павла Колесника. В ходе специальной военной операции Павел Владимирович проявил мужество и отвагу, до конца оставаясь верным присяге и долгу", - сказано в сообщении.
Павел Колесник родился в 1982 году в Керчи, где окончил школу и профессионально-техническое училище, получив квалификацию сварщика корпусов металлических судов. Работал на судостроительном заводе "Залив" и других предприятиях. Служил стрелком-санитаром отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты. Погиб в Донбасе при выполнении боевых задач.
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КерчьУтратыПамятьАрмия и флотГерои СВОНовости Крыма
 
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