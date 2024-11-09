https://crimea.ria.ru/20241109/do-kontsa-ostalsya-veren-dolgu-kerch-prostilas-s-geroem-svo-1141727263.html

До конца остался верен долгу: Керчь простилась с героем СВО

До конца остался верен долгу: Керчь простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 09.11.2024

До конца остался верен долгу: Керчь простилась с героем СВО

В Керчи простились с погибшим героем спецоперации Павлом Колесником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T14:20

2024-11-09T14:20

2024-11-09T14:20

керчь

утраты

память

армия и флот

герои сво

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим героем спецоперации Павлом Колесником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Павел Колесник родился в 1982 году в Керчи, где окончил школу и профессионально-техническое училище, получив квалификацию сварщика корпусов металлических судов. Работал на судостроительном заводе "Залив" и других предприятиях. Служил стрелком-санитаром отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты. Погиб в Донбасе при выполнении боевых задач.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперацииТяжело, но важно: как рассказать молодежи о войнеЗапомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, утраты, память, армия и флот, герои сво, новости крыма