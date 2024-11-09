https://crimea.ria.ru/20241109/zhestkaya-posadka---v-kazakhstane-upal-vertolet-minoborony-1141725374.html

Жесткая посадка - в Казахстане упал вертолет Минобороны

Жесткая посадка - в Казахстане упал вертолет Минобороны - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Жесткая посадка - в Казахстане упал вертолет Минобороны

В Казахстане один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке вертолета Минобороны страны, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T10:56

2024-11-09T10:56

2024-11-09T11:04

казахстан

вертолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Казахстане один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке вертолета Минобороны страны, сообщает МЧС республики.По данным спасателей, на борту вертолета Ми-8 находились три человека, один из них погиб. Двое пострадавших доставлены в город Актобе.На место происшествия от МЧС работают пять единиц техники и 23 человека личного состава. К этому времени спасатели ликвидировали возгорание. Информация о причинах происшествия уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Лас-Вегасе и загорелсяЧисло раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырехТрагически погибла команда медиков – что известно о крушении Ми-2

казахстан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, вертолет, происшествия, новости, в мире