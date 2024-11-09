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Жесткая посадка - в Казахстане упал вертолет Минобороны - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Жесткая посадка - в Казахстане упал вертолет Минобороны
Жесткая посадка - в Казахстане упал вертолет Минобороны - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Жесткая посадка - в Казахстане упал вертолет Минобороны
В Казахстане один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке вертолета Минобороны страны, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T10:56
2024-11-09T11:04
казахстан
вертолет
происшествия
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Казахстане один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке вертолета Минобороны страны, сообщает МЧС республики.По данным спасателей, на борту вертолета Ми-8 находились три человека, один из них погиб. Двое пострадавших доставлены в город Актобе.На место происшествия от МЧС работают пять единиц техники и 23 человека личного состава. К этому времени спасатели ликвидировали возгорание. Информация о причинах происшествия уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Лас-Вегасе и загорелсяЧисло раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырехТрагически погибла команда медиков – что известно о крушении Ми-2
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РИА Новости Крым
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казахстан, вертолет, происшествия, новости, в мире
Жесткая посадка - в Казахстане упал вертолет Минобороны

Один человек погиб при жесткой посадке военного вертолета в Казахстане - МЧС

10:56 09.11.2024 (обновлено: 11:04 09.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВертолет. Архивное фото
Вертолет. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Казахстане один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке вертолета Минобороны страны, сообщает МЧС республики.

"Сегодня, 9 ноября в 11.40 поступило сообщение о жесткой посадке вертолета в районе села Сарыжар Марктукского района. Воздушное судно, предположительно, принадлежит Министерству обороны Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

По данным спасателей, на борту вертолета Ми-8 находились три человека, один из них погиб. Двое пострадавших доставлены в город Актобе.
На место происшествия от МЧС работают пять единиц техники и 23 человека личного состава. К этому времени спасатели ликвидировали возгорание. Информация о причинах происшествия уточняется.
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