https://crimea.ria.ru/20241027/chislo-ranenykh-pri-padenii-samoleta-na-stavropole-uvelichilos-do-chetyrekh-1141383656.html

Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех

Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех

До четырех выросло число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T17:14

2024-10-27T17:14

2024-10-27T17:18

ставрополье

ставропольский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

крушение самолета

авиакатастрофа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. До четырех выросло число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В воскресенье самолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки. По данным главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко, предварительной причиной случившегося стала потеря мощности воздушного судна. Изначально было известно о двух пострадавших.По данным спасателей, на борту самолета находились девять человек, в том числе 8-летний ребенок. Специалисты работают на месте крушения. В работах задействованы 11 спасателей и пять единиц техники, добавили в МЧС.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ставрополье

ставропольский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставрополье, ставропольский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, крушение самолета, авиакатастрофа, новости