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Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех
Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех
До четырех выросло число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T17:14
2024-10-27T17:14
2024-10-27T17:18
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ставропольский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
крушение самолета
авиакатастрофа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. До четырех выросло число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В воскресенье самолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки. По данным главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко, предварительной причиной случившегося стала потеря мощности воздушного судна. Изначально было известно о двух пострадавших.По данным спасателей, на борту самолета находились девять человек, в том числе 8-летний ребенок. Специалисты работают на месте крушения. В работах задействованы 11 спасателей и пять единиц техники, добавили в МЧС.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ставрополье, ставропольский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, крушение самолета, авиакатастрофа, новости
Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех
При крушении самолета Ан-2 на Ставрополье пострадали четыре человека - МЧС
17:14 27.10.2024 (обновлено: 17:18 27.10.2024)