https://crimea.ria.ru/20241027/an-2-upal-na-stavropole--est-postradavshie-1141382757.html

Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие

Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие

Самолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки на Ставрополье. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T16:36

2024-10-27T16:36

2024-10-27T16:44

ставропольский край

происшествия

ессентуки

крушение самолета

авиакатастрофа

новости

николай бондаренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки на Ставрополье. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.Он отметил, что по предварительной информации самолет потерял мощность и упал.На месте крушения находятся оперативные службы. В субботу вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки, погибли четыре человека.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.По данным первого зампредседателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, погибшие были командой Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ставропольский край

ессентуки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, происшествия, ессентуки, крушение самолета, авиакатастрофа, новости, николай бондаренко