Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие
Два человека пострадали при падении самолета Ан-2 на Ставрополье - власти
16:36 27.10.2024 (обновлено: 16:44 27.10.2024)
© Фото: Telegram главы Предгорного муниципального округа Николая БондаренкоКрушение самолета Ан-2 на Ставрополье
© Фото: Telegram главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки на Ставрополье. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.
Он отметил, что по предварительной информации самолет потерял мощность и упал.
"На борту находились девять человек, двое из которых пострадали", - написал он в Telegram.
На месте крушения находятся оперативные службы.
© Фото: Telegram главы Предгорного муниципального округа Николая БондаренкоКрушение самолета Ан-2 на Ставрополье
© Фото: Telegram главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко
Крушение самолета Ан-2 на Ставрополье
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