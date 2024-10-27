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Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие
Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие
Самолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки на Ставрополье. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T16:36
2024-10-27T16:44
ставропольский край
происшествия
ессентуки
крушение самолета
авиакатастрофа
новости
николай бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки на Ставрополье. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.Он отметил, что по предварительной информации самолет потерял мощность и упал.На месте крушения находятся оперативные службы. В субботу вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки, погибли четыре человека.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.По данным первого зампредседателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, погибшие были командой Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ставропольский край, происшествия, ессентуки, крушение самолета, авиакатастрофа, новости, николай бондаренко
Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие

Два человека пострадали при падении самолета Ан-2 на Ставрополье - власти

16:36 27.10.2024 (обновлено: 16:44 27.10.2024)
 
© Фото: Telegram главы Предгорного муниципального округа Николая БондаренкоКрушение самолета Ан-2 на Ставрополье
Крушение самолета Ан-2 на Ставрополье
© Фото: Telegram главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки на Ставрополье. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.
Он отметил, что по предварительной информации самолет потерял мощность и упал.
"На борту находились девять человек, двое из которых пострадали", - написал он в Telegram.
На месте крушения находятся оперативные службы.
© Фото: Telegram главы Предгорного муниципального округа Николая БондаренкоКрушение самолета Ан-2 на Ставрополье
Крушение самолета Ан-2 на Ставрополье
© Фото: Telegram главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко
Крушение самолета Ан-2 на Ставрополье
В субботу вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки, погибли четыре человека.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По данным первого зампредседателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, погибшие были командой Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации.
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Ставропольский крайПроисшествияЕссентукиКрушение самолетаАвиакатастрофаНовостиНиколай Бондаренко
 
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