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Кофе с маслом: что такое бронекофе и можно ли заменить им завтрак
Кофе с маслом: что такое бронекофе и можно ли заменить им завтрак - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Кофе с маслом: что такое бронекофе и можно ли заменить им завтрак
В меню некоторых кофеен Крыма появился новый напиток – бронекофе. Гостям предлагают его на завтрак, утверждая, что он может заменить полноценный прием пищи. Из... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T07:45
2023-01-10T07:45
2023-01-10T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В меню некоторых кофеен Крыма появился новый напиток – бронекофе. Гостям предлагают его на завтрак, утверждая, что он может заменить полноценный прием пищи. Из чего его готовят и есть ли в напитке польза для здоровья в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.По словам специалиста, напиток пришел из кетогенной диеты, которая предусматривает минимальное количество углеводов и максимальное количество жиров в питании. Чтобы кофейный напиток соответствовал такому режиму питания, в него добавляют кокосовое и сливочное масла, пояснила Залетова. "Большое количество энергии получается за счет жиров. Причем это жиры-триглицериды, которые достаточно быстро расщепляются организмом и являются легкодоступным источником энергии. Плюс увеличение количества триглицеридов и кетоновых тел (продукты распада жировой ткани – ред.) в крови может довольно долго вызывать чувство сытости. Кроме того, сам кофеин – стимулятор нервной системы, он дает бодрость. Получается, за счет употребления бронекофе вы можете получить чувство бодрости, сытости и энергии", - рассказала она.Начать день с такого напитка для сытости и получения энергии можно, однако, если перед человеком не стоит задача сбросить вес до минимального, увлекаться им не стоит, убеждена Залетова."Большинство людей нуждаются в более калорийном завтраке, потому что именно в первой половине дня организму требуется наибольшее количество калорий. Плюс отсутствие углеводов в первой половине дня с точки зрения здорового питания не является оптимальным и может привести к ряду проблем со здоровьем. Классический завтрак все-таки должен быть более сбалансированным, содержать и белки, и жиры, и углеводы", - напомнила она.Читайте также РИА Новости Крым:Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – экспертКакие продукты категорически нельзя есть натощак – гастроэнтерологНазван "кофейный" секрет здоровья
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Кофе с маслом: что такое бронекофе и можно ли заменить им завтрак
Диетолог Залетова рассказала о модном кофейном напитке и его пользе для здоровья
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым
. В меню некоторых кофеен Крыма появился новый напиток – бронекофе. Гостям предлагают его на завтрак, утверждая, что он может заменить полноценный прием пищи. Из чего его готовят и есть ли в напитке польза для здоровья в эфире радио Sputnik рассказала
врач-диетолог Татьяна Залетова.
По словам специалиста, напиток пришел из кетогенной диеты, которая предусматривает минимальное количество углеводов и максимальное количество жиров в питании. Чтобы кофейный напиток соответствовал такому режиму питания, в него добавляют кокосовое и сливочное масла, пояснила Залетова.
"Большое количество энергии получается за счет жиров. Причем это жиры-триглицериды, которые достаточно быстро расщепляются организмом и являются легкодоступным источником энергии. Плюс увеличение количества триглицеридов и кетоновых тел (продукты распада жировой ткани – ред.) в крови может довольно долго вызывать чувство сытости. Кроме того, сам кофеин – стимулятор нервной системы, он дает бодрость. Получается, за счет употребления бронекофе вы можете получить чувство бодрости, сытости и энергии", - рассказала она.
Начать день с такого напитка для сытости и получения энергии можно, однако, если перед человеком не стоит задача сбросить вес до минимального, увлекаться им не стоит, убеждена Залетова.
"Большинство людей нуждаются в более калорийном завтраке, потому что именно в первой половине дня организму требуется наибольшее количество калорий. Плюс отсутствие углеводов в первой половине дня с точки зрения здорового питания не является оптимальным и может привести к ряду проблем со здоровьем. Классический завтрак все-таки должен быть более сбалансированным, содержать и белки, и жиры, и углеводы", - напомнила она.
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