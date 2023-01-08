https://crimea.ria.ru/20230108/chaepitie-i-priem-pischi-luchshe-razdelit-po-vremeni--ekspert-1126129178.html

Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт

Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт

В чае содержатся дубильные вещества — танины, препятствующие усвоению железа из пищи. Поэтому эксперты не рекомендуют пить чай сразу после еды. РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-08T07:58

2023-01-08T07:58

2023-01-07T10:35

общество

совет эксперта

вкусно и полезно

маргарита львова

чай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/08/1119029851_0:51:960:591_1920x0_80_0_0_a6faed77f0d5da479af6afaee1f347a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В чае содержатся дубильные вещества — танины, препятствующие усвоению железа из пищи. Поэтому эксперты не рекомендуют пить чай сразу после еды."Вопрос в количестве и качестве чая, который употребляют. Лучше не смешивать его с едой и отделять основной прием пищи и чаепитие. Противопоказаний к нему ни у кого нет. Безопасной дозой можно считать объем до 400 мл в день. Лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты", — цитируют "Известия" специалиста по питанию Маргариту Львову.По словам эксперта, чай из пакетиков не принесет организму никакой пользы. Кофеин в составе напитка препятствует усвоению железа и магния из еды."Если хотите попить чай, то после приема пищи должно пройти как минимум 40 минут. Все зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени употребления чая", — резюмировала Львова.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Ученые выявили смертельную опасность горячего чаяДиетолог назвала неожиданный напиток для хорошего снаСколько чашек кофе в день пьют россияне – опрос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, вкусно и полезно, маргарита львова, чай