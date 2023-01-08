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Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт
Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт
В чае содержатся дубильные вещества — танины, препятствующие усвоению железа из пищи. Поэтому эксперты не рекомендуют пить чай сразу после еды. РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-08T07:58
2023-01-07T10:35
общество
совет эксперта
вкусно и полезно
маргарита львова
чай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В чае содержатся дубильные вещества — танины, препятствующие усвоению железа из пищи. Поэтому эксперты не рекомендуют пить чай сразу после еды."Вопрос в количестве и качестве чая, который употребляют. Лучше не смешивать его с едой и отделять основной прием пищи и чаепитие. Противопоказаний к нему ни у кого нет. Безопасной дозой можно считать объем до 400 мл в день. Лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты", — цитируют "Известия" специалиста по питанию Маргариту Львову.По словам эксперта, чай из пакетиков не принесет организму никакой пользы. Кофеин в составе напитка препятствует усвоению железа и магния из еды."Если хотите попить чай, то после приема пищи должно пройти как минимум 40 минут. Все зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени употребления чая", — резюмировала Львова.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Ученые выявили смертельную опасность горячего чаяДиетолог назвала неожиданный напиток для хорошего снаСколько чашек кофе в день пьют россияне – опрос
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, совет эксперта, вкусно и полезно, маргарита львова, чай
Чаепитие и прием пищи лучше разделить по времени – эксперт

Эксперт: пить чай сразу после еды – вредно

07:58 08.01.2023
 
© Фото: pixabay.comГорячий чай
Горячий чай
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В чае содержатся дубильные вещества — танины, препятствующие усвоению железа из пищи. Поэтому эксперты не рекомендуют пить чай сразу после еды.
"Вопрос в количестве и качестве чая, который употребляют. Лучше не смешивать его с едой и отделять основной прием пищи и чаепитие. Противопоказаний к нему ни у кого нет. Безопасной дозой можно считать объем до 400 мл в день. Лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты", — цитируют "Известия" специалиста по питанию Маргариту Львову.
По словам эксперта, чай из пакетиков не принесет организму никакой пользы. Кофеин в составе напитка препятствует усвоению железа и магния из еды.
"Если хотите попить чай, то после приема пищи должно пройти как минимум 40 минут. Все зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени употребления чая", — резюмировала Львова.
Читайте также на сайте РИА Новости Крым:
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ОбществоСовет экспертаВкусно и полезноМаргарита ЛьвоваЧай
 
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