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Ученые выявили смертельную опасность горячего чая - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Ученые выявили смертельную опасность горячего чая
Ученые выявили смертельную опасность горячего чая - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Ученые выявили смертельную опасность горячего чая
Горячий чай может обжечь гортань и травмировать пищевод, что чревато развитием серьезных заболеваний вплоть до онкологических. Такие выводы ученых опубликованы... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T08:53
2022-09-24T08:53
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Горячий чай может обжечь гортань и травмировать пищевод, что чревато развитием серьезных заболеваний вплоть до онкологических. Такие выводы ученых опубликованы в научном журнале International Journal of Cancer, пишет TechInsider.Десятилетнее исследование с участием 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет показало неожиданный результат: 317 самых заядлых любителей обжигающего чая, выпивающих в день более трех чашек, в итоге оказались пациентами онкологических клиник.Руководитель исследовательской группы, доктор Фархад Ислами уверен, что если не давать чаю, кофе и любым другим горячим напиткам остыть, можно увеличить риск возникновения рака пищевода. По мнению ученых, безопасная температура чая – не выше 40 градусов. В этом случае напиток окажет тонизирующее действие, согреет, но не навредит здоровью.Ранее врач-гастроэнтеролог Анна Гаврикова назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника. Это не только кефир, но и зеленый чай, и ряд других напитков.
https://crimea.ria.ru/20220601/nepravilnoe-prigotovlenie-chaya-mozhet-vyzvat-rak-1123397259.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, здоровье, совет эксперта
Ученые выявили смертельную опасность горячего чая

Горячий чай способен вызывать онкологию – ученые

08:53 24.09.2022
 
© Фото: pixabayЧай
Чай
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Горячий чай может обжечь гортань и травмировать пищевод, что чревато развитием серьезных заболеваний вплоть до онкологических. Такие выводы ученых опубликованы в научном журнале International Journal of Cancer, пишет TechInsider.
Десятилетнее исследование с участием 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет показало неожиданный результат: 317 самых заядлых любителей обжигающего чая, выпивающих в день более трех чашек, в итоге оказались пациентами онкологических клиник.
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Руководитель исследовательской группы, доктор Фархад Ислами уверен, что если не давать чаю, кофе и любым другим горячим напиткам остыть, можно увеличить риск возникновения рака пищевода. По мнению ученых, безопасная температура чая – не выше 40 градусов. В этом случае напиток окажет тонизирующее действие, согреет, но не навредит здоровью.
Ранее врач-гастроэнтеролог Анна Гаврикова назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника. Это не только кефир, но и зеленый чай, и ряд других напитков.
 
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