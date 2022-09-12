https://crimea.ria.ru/20220912/gastroenterolog-nazvala-pyat-napitkov-dlya-khoroshey-mikroflory-kishechnika-1124479532.html

Гастроэнтеролог назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника

Гастроэнтеролог назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Гастроэнтеролог назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника

Улучшить микрофлору кишечника способен не только кефир, но и зеленый чай, а также обычная вода. Как – рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Гаврикова, пишет... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T21:12

2022-09-12T21:12

2022-09-12T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Улучшить микрофлору кишечника способен не только кефир, но и зеленый чай, а также обычная вода. Как – рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Гаврикова, пишет "Доктор Питер".По словам Гавриковой, зеленый чай нейтрализует токсины бактерий, вызывающих гниение, и предотвращает этот процесс. Напиток повышает работоспособность и снижает холестерин.Еще один напиток с пробиотиками, который нормализует микрофлору и снижает аппетит – чайный гриб. Далее следует обыкновенная вода – она помогает наладить пищеварительные процессы, быстрее переварить тяжелую пищу, справиться с запорами. Костный бульон не только богат витаминами, но и коллагеном, питающим слизистую оболочку кишечника.Если говорить о кефире, он не только улучшает микрофлору, но и обладаем мягким слабительным действием, а также укрепляет кости и зубы за счет высокого содержания кальция, помогает похудеть и повышает иммунитет.Ранее диетологи назвали вечерние напитки для похудения.

https://crimea.ria.ru/20220530/kakie-produkty-sokhranyat-zdorove-kishechnika-1123375846.html

https://crimea.ria.ru/20220816/dietolog-nazvala-samoe-vrednoe-sochetanie-napitkov-1124170473.html

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