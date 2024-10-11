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Что поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Что поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму – мнение
Что поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Что поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму – мнение
Учитывая временно сложившиеся условия работы, а также особенности местных природных ресурсов, помочь рыбакам Крыма и Севастополя стабилизировать ситуацию на... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T06:23
2024-10-11T06:23
мнения
радио "спутник в крыму"
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Учитывая временно сложившиеся условия работы, а также особенности местных природных ресурсов, помочь рыбакам Крыма и Севастополя стабилизировать ситуацию на предприятиях, а с ней и цены, может только федеральная поддержка, которую ожидают в ближайшие недели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.Что и сколько ловят рыбаки Крыма и СевастополяПо словам Сивочуба, рыбаки Крыма и Севастополя добывают в Черном и Азовском морях два массовых вида рыб – кильку и хамсу. Это так называемая техническая рыба, так как преимущественно становится сырьем для консервных заводов.Объемы вылова остальных видов (камбала, калкан, луфарь, ставридка, барабуля, кефаль) совсем невелики, и традиционно потребляются только в Крыму и небольшой части Краснодарского края, отметил эксперт.Не очень большой ассортимент местной рыбы, а также очевидная сезонность ее вылова вынуждает заполнять прилавки крымских магазинов преимущественно материковым продуктом.Это же, по мнению Сивочуба, является причиной, по которой в Крыму не открывают специализированные рынки с местным продуктом, разговоры о которых идут без малого лет тридцать."Поэтому, к сожалению, в большой стране рыбаки Севастополя и Крыма не смогут особенно помочь рыбой", – сказал он, комментируя положение дел с ассортиментом рыбы в России. Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что он не радует разнообразием при росте цен.Что влияет на цены в КрымуПо словам Сивочуба, на фоне особенностей местных природных ресурсов и их вылова, ограничения, связанные с СВО, усугубили ситуацию на предприятиях рыбохозяйственной отрасли в Крыму и Севастополе. И это не могло не сказаться на цене.Особенно удивили всех цены на барабулю – до 1,5 тысяч рублей за килограмм, отметил он. При этом Сивочуб подчеркивает, что местные рыбаки не наживаются таким образом – это попытка спасти бизнес и хоть как-то сохранить коллективы.По его словам, себестоимость рыбы включает в себя расходы на топливо (для траулеров эта доля около 70%) и техническое обслуживание судов, а также заработную плату рыбаков.При этом даже при отсутствии роста зарплат цены растут, потому, что дорожает логистика, а суда старые, запчасти для них есть в ограниченном количестве, сказал эксперт.Учитывая все перечисленные проблемы, он считает, что спасти ситуацию в отрасли в Крыму и Севастополе способна только федеральная поддержка. Разговоры о ней не просто ведутся – процесс помощи уже запущен, и рыбаки со дня на день ждут добрых новостей, сказал Сивочуб.Он напомнил, что 23 сентября председатель правительства России Михаил Мищустин подписал очередное постановление, согласно которому Росрыболовство в течение 20 рабочих дней должно передать субъектам соглашение о выделении средств.И отметил, что все проблемы, вероятно, сразу не решатся, но ситуация стабилизируется, и это очень важно. Особенно для крупных компаний, которые работают траулерами и делают больше 90% вылова.Еще один процесс, помогающий отрасли продержаться в непростых условиях, – ежегодная поддержка субъектов, добавил Сивочуб."Более того: для Севастополя и Крыма выделили дополнительные средства, они нам очень помогли", – подытожил он.В июне Сивочуб сообщал, что для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, правительство выделило на ближайшие три года около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета.В конце сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в соответствии с новым распоряжением о выделении почти четверти миллиарда рублей на поддержку таких предприятий рыбохозяйственный комплекс Севастополя получит более 174 миллионов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот Когда морепродукты могут быть опасными Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь
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мнения, новости, новости крыма, рыболовство, севастополь, крым
Что поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму – мнение

Остановить рост цен на рыбу в Крыму поможет только федеральная поддержка - мнение

06:23 11.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПромышленная ловля рыбы
Промышленная ловля рыбы - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Учитывая временно сложившиеся условия работы, а также особенности местных природных ресурсов, помочь рыбакам Крыма и Севастополя стабилизировать ситуацию на предприятиях, а с ней и цены, может только федеральная поддержка, которую ожидают в ближайшие недели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.

Что и сколько ловят рыбаки Крыма и Севастополя

По словам Сивочуба, рыбаки Крыма и Севастополя добывают в Черном и Азовском морях два массовых вида рыб – кильку и хамсу. Это так называемая техническая рыба, так как преимущественно становится сырьем для консервных заводов.
Объемы вылова остальных видов (камбала, калкан, луфарь, ставридка, барабуля, кефаль) совсем невелики, и традиционно потребляются только в Крыму и небольшой части Краснодарского края, отметил эксперт.

"Что луфарь, что кефаль – их годовой вылов максимум 100 тонн. То есть совсем небольшое количество, которое осваивается в ресторанах, кафе и рынках полуострова", – добавил он.

Не очень большой ассортимент местной рыбы, а также очевидная сезонность ее вылова вынуждает заполнять прилавки крымских магазинов преимущественно материковым продуктом.
Это же, по мнению Сивочуба, является причиной, по которой в Крыму не открывают специализированные рынки с местным продуктом, разговоры о которых идут без малого лет тридцать.
"Поэтому, к сожалению, в большой стране рыбаки Севастополя и Крыма не смогут особенно помочь рыбой", – сказал он, комментируя положение дел с ассортиментом рыбы в России. Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что он не радует разнообразием при росте цен.

Что влияет на цены в Крыму

По словам Сивочуба, на фоне особенностей местных природных ресурсов и их вылова, ограничения, связанные с СВО, усугубили ситуацию на предприятиях рыбохозяйственной отрасли в Крыму и Севастополе. И это не могло не сказаться на цене.

"Закрыты огромные пространства, которые признаны или временно опасными для мореплавания, или закрытыми районами. И если количество рыбаков, занимавшихся промыслом барабули до февраля 2022 года в Севастополе было больше 500, то сегодня это меньше ста, что сказывается на ценах для покупателя", – сказал Сивочуб.

Особенно удивили всех цены на барабулю – до 1,5 тысяч рублей за килограмм, отметил он. При этом Сивочуб подчеркивает, что местные рыбаки не наживаются таким образом – это попытка спасти бизнес и хоть как-то сохранить коллективы.
По его словам, себестоимость рыбы включает в себя расходы на топливо (для траулеров эта доля около 70%) и техническое обслуживание судов, а также заработную плату рыбаков.
При этом даже при отсутствии роста зарплат цены растут, потому, что дорожает логистика, а суда старые, запчасти для них есть в ограниченном количестве, сказал эксперт.
Учитывая все перечисленные проблемы, он считает, что спасти ситуацию в отрасли в Крыму и Севастополе способна только федеральная поддержка. Разговоры о ней не просто ведутся – процесс помощи уже запущен, и рыбаки со дня на день ждут добрых новостей, сказал Сивочуб.
Он напомнил, что 23 сентября председатель правительства России Михаил Мищустин подписал очередное постановление, согласно которому Росрыболовство в течение 20 рабочих дней должно передать субъектам соглашение о выделении средств.

"Это соглашение должно прийти до конца этой недели. И мы очень надеемся, что в октябре, в крайнем случае к первой декаде ноября мы эти деньги получим", – сказал Сивочуб.

И отметил, что все проблемы, вероятно, сразу не решатся, но ситуация стабилизируется, и это очень важно. Особенно для крупных компаний, которые работают траулерами и делают больше 90% вылова.
Еще один процесс, помогающий отрасли продержаться в непростых условиях, – ежегодная поддержка субъектов, добавил Сивочуб.
"Более того: для Севастополя и Крыма выделили дополнительные средства, они нам очень помогли", – подытожил он.
В июне Сивочуб сообщал, что для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, правительство выделило на ближайшие три года около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета.
В конце сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в соответствии с новым распоряжением о выделении почти четверти миллиарда рублей на поддержку таких предприятий рыбохозяйственный комплекс Севастополя получит более 174 миллионов.
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