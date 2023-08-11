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Над Москвой сбит беспилотник – что известно - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Над Москвой сбит беспилотник – что известно
Над Москвой сбит беспилотник – что известно - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Над Москвой сбит беспилотник – что известно
Беспилотник сбит системой противовоздушной обороны в районе Карамышевской набережной Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T11:29
2023-08-11T11:37
москва
обстрелы всу
происшествия
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Беспилотник сбит системой противовоздушной обороны в районе Карамышевской набережной Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. Пострадавших и серьезных разрушений в районе падения беспилотника нет, уточнил мэр. Экстренные службы работают на месте.Накануне над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО уничтожили два дрона, которые летели в направлении Москвы.Днем ранее над Московской областью также были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата.6 августа в Минобороны РФ сообщили, что БПЛА пытался осуществить атаку по объектам в Московской области, его уничтожили средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет. Аэропорт Внуково временно ограничивал прилет и вылет самолетов.В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область, два из них сбиты и еще один подавлен средствами РЭБ. Третий беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса "Москва-Сити".Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известноПресечена попытка атаковать Московскую область беспилотникамиНад Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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москва, обстрелы всу, происшествия, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
Над Москвой сбит беспилотник – что известно

Собянин: ПВО сбили беспилотник над Москвой, обломки упали на Карамышевской набережной

11:29 11.08.2023 (обновлено: 11:37 11.08.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкСиловики на месте падения беспилотника в Москве
Силовики на месте падения беспилотника в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Беспилотник сбит системой противовоздушной обороны в районе Карамышевской набережной Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован", – написал в своем Telegram-канале Собянин.
Обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. Пострадавших и серьезных разрушений в районе падения беспилотника нет, уточнил мэр. Экстренные службы работают на месте.
Накануне над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО уничтожили два дрона, которые летели в направлении Москвы.
Днем ранее над Московской областью также были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата.
6 августа в Минобороны РФ сообщили, что БПЛА пытался осуществить атаку по объектам в Московской области, его уничтожили средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет. Аэропорт Внуково временно ограничивал прилет и вылет самолетов.
В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область, два из них сбиты и еще один подавлен средствами РЭБ. Третий беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса "Москва-Сити".
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МоскваОбстрелы ВСУПроисшествияСергей СобянинБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовости
 
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