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Су-30 не допустил нарушения госграницы американским БПЛА над Черным морем - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Су-30 не допустил нарушения госграницы американским БПЛА над Черным морем
Су-30 не допустил нарушения госграницы американским БПЛА над Черным морем - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Су-30 не допустил нарушения госграницы американским БПЛА над Черным морем
Российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T18:12
2023-08-27T18:22
воздушно-космический силы (вкс)
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в воскресенье российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель. Чтобы ее идентифицировать и не допустить нарушения границы, в воздух подняли истребитель Су-30.В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы не допущено. Читайте также на РИА Новости Крым:В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребителиСу-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море Два беспилотника сбили в море у Крыма
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воздушно-космический силы (вкс), черное море, сша, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, россия, новости, министерство обороны рф
Су-30 не допустил нарушения госграницы американским БПЛА над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

18:12 27.08.2023 (обновлено: 18:22 27.08.2023)
 
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Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в воскресенье российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель. Чтобы ее идентифицировать и не допустить нарушения границы, в воздух подняли истребитель Су-30.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы не допущено.
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Воздушно-космический силы (ВКС)Черное мореСШАВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьРоссияНовостиМинистерство обороны РФ
 
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