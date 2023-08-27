https://crimea.ria.ru/20230827/su-30-ne-dopustil-narusheniya-gosgranitsy-amerikanskim-bpla-nad-chernym-morem-1130984663.html

Су-30 не допустил нарушения госграницы американским БПЛА над Черным морем

Су-30 не допустил нарушения госграницы американским БПЛА над Черным морем - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Су-30 не допустил нарушения госграницы американским БПЛА над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T18:12

2023-08-27T18:12

2023-08-27T18:22

воздушно-космический силы (вкс)

черное море

сша

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

россия

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в воскресенье российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель. Чтобы ее идентифицировать и не допустить нарушения границы, в воздух подняли истребитель Су-30.В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы не допущено. Читайте также на РИА Новости Крым:В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребителиСу-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море Два беспилотника сбили в море у Крыма

черное море

сша

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космический силы (вкс), черное море, сша, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, россия, новости, министерство обороны рф