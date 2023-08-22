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Два беспилотника сбили в море у Крыма

Два беспилотника сбили в море у Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Два беспилотника сбили в море у Крыма

Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Черным морем в 40 километрах северо-западнее Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T00:29

2023-08-22T00:29

2023-08-22T00:38

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Черным морем в 40 километрах северо-западнее Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФВ ведомстве уточнили, что БПЛА потеряли управление и потерпели крушение в акватории Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителяКорабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа

черное море

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости, новости сво, черное море, беспилотник (бпла, дрон), украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот