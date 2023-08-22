https://crimea.ria.ru/20230822/dva-bespilotnika-sbili-u-mire-u-kryma-1130864919.html
Два беспилотника сбили в море у Крыма
Два беспилотника сбили в море у Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Два беспилотника сбили в море у Крыма
Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Черным морем в 40 километрах северо-западнее Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T00:29
2023-08-22T00:29
2023-08-22T00:38
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
новости
новости сво
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1d/1121278916_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_b41bdbde421cde6a2900126067bacdf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Черным морем в 40 километрах северо-западнее Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФВ ведомстве уточнили, что БПЛА потеряли управление и потерпели крушение в акватории Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителяКорабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
черное море
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1d/1121278916_151:0:1271:840_1920x0_80_0_0_58575233e9c9da63f4da20175df0f220.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости, новости сво, черное море, беспилотник (бпла, дрон), украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот
Два беспилотника сбили в море у Крыма
Два украинских БПЛА сбили над Черным морем в 40 километрах от Крыма
00:29 22.08.2023 (обновлено: 00:38 22.08.2023)