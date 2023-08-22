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Два беспилотника сбили в море у Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Два беспилотника сбили в море у Крыма
Два беспилотника сбили в море у Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Два беспилотника сбили в море у Крыма
Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Черным морем в 40 километрах северо-западнее Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T00:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Черным морем в 40 километрах северо-западнее Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФВ ведомстве уточнили, что БПЛА потеряли управление и потерпели крушение в акватории Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителяКорабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
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безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости, новости сво, черное море, беспилотник (бпла, дрон), украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот
Два беспилотника сбили в море у Крыма

Два украинских БПЛА сбили над Черным морем в 40 километрах от Крыма

00:29 22.08.2023 (обновлено: 00:38 22.08.2023)
 
© Александр ДружиновичМоре
Море
© Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Черным морем в 40 километрах северо-западнее Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ

"21 августа около 23.00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что БПЛА потеряли управление и потерпели крушение в акватории Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФНовостиНовости СВОЧерное мореБеспилотник (БПЛА, дрон)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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Заголовок открываемого материала
00:29Два беспилотника сбили в море у Крыма
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 22 августа
22:39Главные события и заявления дня: 21 августа
22:2840 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из Кубани
22:02Главные новости Крыма: 21 августа
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