https://crimea.ria.ru/20230822/v-more-u-kryma-obnaruzheny-bespilotniki-razvedchiki--podnyaty-istrebiteli-1130885366.html
В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители
В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители
Над акваторией Черного моря у Крыма зафиксирован полет двух беспилотников-разведчиков – в воздух были подняты российские истребители. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T22:52
2023-08-22T22:52
2023-08-22T23:04
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
авиация
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря у Крыма зафиксирован полет двух беспилотников-разведчиков – в воздух были подняты российские истребители. Об этом сообщают в Минобороны.Во избежание возможного нарушения госграницы России силами БПЛА и ведения ими радиотехнической разведки в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО.В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы, в которых вели разведку.Ранее 22 августа в Минобороны сообщали об уничтожении беспилотников над Московской и Брянской областями.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), авиация, пво, новости
В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители
В Черном море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – были подняты истребители
22:52 22.08.2023 (обновлено: 23:04 22.08.2023)