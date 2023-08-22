https://crimea.ria.ru/20230822/v-more-u-kryma-obnaruzheny-bespilotniki-razvedchiki--podnyaty-istrebiteli-1130885366.html

В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители

В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители - РИА Новости Крым, 22.08.2023

В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители

Над акваторией Черного моря у Крыма зафиксирован полет двух беспилотников-разведчиков – в воздух были подняты российские истребители. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T22:52

2023-08-22T22:52

2023-08-22T23:04

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

авиация

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря у Крыма зафиксирован полет двух беспилотников-разведчиков – в воздух были подняты российские истребители. Об этом сообщают в Минобороны.Во избежание возможного нарушения госграницы России силами БПЛА и ведения ими радиотехнической разведки в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО.В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы, в которых вели разведку.Ранее 22 августа в Минобороны сообщали об уничтожении беспилотников над Московской и Брянской областями.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), авиация, пво, новости