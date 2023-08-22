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В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители
В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители
Над акваторией Черного моря у Крыма зафиксирован полет двух беспилотников-разведчиков – в воздух были подняты российские истребители. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T22:52
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
авиация
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря у Крыма зафиксирован полет двух беспилотников-разведчиков – в воздух были подняты российские истребители. Об этом сообщают в Минобороны.Во избежание возможного нарушения госграницы России силами БПЛА и ведения ими радиотехнической разведки в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО.В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы, в которых вели разведку.Ранее 22 августа в Минобороны сообщали об уничтожении беспилотников над Московской и Брянской областями.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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60
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), авиация, пво, новости
В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители

В Черном море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – были подняты истребители

22:52 22.08.2023 (обновлено: 23:04 22.08.2023)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель
Истребитель - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Нина Падалко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря у Крыма зафиксирован полет двух беспилотников-разведчиков – в воздух были подняты российские истребители. Об этом сообщают в Минобороны.

"Над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", – говорится в сообщении военного ведомства.

Во избежание возможного нарушения госграницы России силами БПЛА и ведения ими радиотехнической разведки в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО.
В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы, в которых вели разведку.
Ранее 22 августа в Минобороны сообщали об уничтожении беспилотников над Московской и Брянской областями.
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)АвиацияПВОНовости
 
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