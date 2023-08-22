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Украинские беспилотники уничтожены над Московской и Брянской областями - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Украинские беспилотники уничтожены над Московской и Брянской областями
Украинские беспилотники уничтожены над Московской и Брянской областями - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Украинские беспилотники уничтожены над Московской и Брянской областями
Два украинских беспилотника сбила ПВО ночью над Московской областью, над Брянской областью системы РЭБ подавили еще два дрона Украины, пострадавших нет,... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T07:14
2023-08-22T07:14
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
московская область
министерство обороны рф
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Кырм. Два украинских беспилотника сбила ПВО ночью над Московской областью, над Брянской областью системы РЭБ подавили еще два дрона Украины, пострадавших нет, сообщили во вторник в минобороны РФ. Там уточнили, что "в результате пресеченных террористических атак пострадавших нет".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты два ударных беспилотника - в районе подмосковных Красногорска и Часцов в Подмосковье.Читайте также на РИА Новости Крым:От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителяКорабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html
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беспилотник (бпла, дрон), брянская область, московская область, министерство обороны рф, безопасность, всу (вооруженные силы украины)
Украинские беспилотники уничтожены над Московской и Брянской областями

Четыре украинских беспилотника уничтожены над Московской и Брянской областями - МО РФ

07:14 22.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Кырм. Два украинских беспилотника сбила ПВО ночью над Московской областью, над Брянской областью системы РЭБ подавили еще два дрона Украины, пострадавших нет, сообщили во вторник в минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате пресеченных террористических атак пострадавших нет".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты два ударных беспилотника - в районе подмосковных Красногорска и Часцов в Подмосковье.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", - написал мэр в своем Telegram-канале.

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