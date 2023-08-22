https://crimea.ria.ru/20230822/ukrainskie-bespilotniki-unichtozheny-nad-moskovskoy-i-bryanskoy-oblastyami-1130865357.html

Украинские беспилотники уничтожены над Московской и Брянской областями

Украинские беспилотники уничтожены над Московской и Брянской областями - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Украинские беспилотники уничтожены над Московской и Брянской областями

Два украинских беспилотника сбила ПВО ночью над Московской областью, над Брянской областью системы РЭБ подавили еще два дрона Украины, пострадавших нет,... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T07:14

2023-08-22T07:14

2023-08-22T07:14

беспилотник (бпла, дрон)

брянская область

московская область

министерство обороны рф

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Кырм. Два украинских беспилотника сбила ПВО ночью над Московской областью, над Брянской областью системы РЭБ подавили еще два дрона Украины, пострадавших нет, сообщили во вторник в минобороны РФ. Там уточнили, что "в результате пресеченных террористических атак пострадавших нет".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты два ударных беспилотника - в районе подмосковных Красногорска и Часцов в Подмосковье.Читайте также на РИА Новости Крым:От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителяКорабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа

https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html

брянская область

московская область

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беспилотник (бпла, дрон), брянская область, московская область, министерство обороны рф, безопасность, всу (вооруженные силы украины)