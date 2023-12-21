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Искусственный интеллект и креативная молодежь – будущее виноделия России

Искусственный интеллект и креативная молодежь – будущее виноделия России - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Искусственный интеллект и креативная молодежь – будущее виноделия России

Подготовка высококлассных кадров и внедрение искусственного интеллекта в процесс выращивания винограда и производства вина необходимы для успешной реализации... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-21T06:03

2023-12-21T06:03

2023-12-20T17:11

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стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Подготовка высококлассных кадров и внедрение искусственного интеллекта в процесс выращивания винограда и производства вина необходимы для успешной реализации Стратегии развития виноградарства и виноделия в России. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал член рабочей группы, гендиректор крупного крымского курорта Самвел Саруханян.Разработка Стратегии развития виноградарства и виноделия в РФ до 2050 года началась по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко в сентябре 2023 года. Цель документа – сделать винодельческую отрасль России независимой от геополитических, экономических и инфраструктурных рисков. В рабочую группу вошли представители науки, бизнеса, специалисты в сфере маркетинга, экономики и аналитики."После презентации и первой вычитки обнаружили две большие зоны, которые требуют отдельного внимания для успешной реализации Стратегии, – сказал Саруханян. – Одна из них касается подготовки кадров, другая – использования робототехники и искусственного интеллекта".Собеседник пояснил, что качество подготовки специалистов напрямую влияет на развитие индустрии виноградарства и виноделия. Важно, как будут развиваться образовательные программы, и как они потом интегрируются в производство и практику. На данном этапе эта тема нуждается в пристальном внимании и доработке. Если "мы хотим создать лучшее в мире вино, то над этим должны работать самые крутые команды", считает он.Эксперт также подчеркнул, что к работе важно привлекать молодых виноделов: "Здорово, когда мудрость сплетается с дерзостью и готовностью молодых креативить", - отметил он. Такую возможность дают, по мнению Саруханяна, площадки для общения и обмена опытом, например, "Молодая лоза". Подобные мероприятия позволяют молодому поколению виноделов узнавать новое, пробовать новые вина, реализовывать идеи и анализировать полученный опыт."Второй аспект – это направление искусственного интеллекта и робототехники, – продолжил Саруханян. – У России огромный опыт, который был создан научно-исследовательскими лабораториями и институтами страны. При этом научные достижения разрознены и не объединены в единую работу".Возможности искусственного интеллекта и робототехники необходимо применять в виноградарстве и виноделии. Более того, стоит объединить существующие наработки, синтезировать и дальше выдавать этот опыт для производственных целей, уверен он.Говоря о вероятных результатах синтеза научных разработок человека и искусственного интеллекта, собеседник отметил, что это даст возможность "дошлифовывать" качество вина. Например, 10-летний виноградник можно поработать с НИИ и получить выдающийся виноград. Таких элементов, в которых наука может помочь бизнесу в развитии Стратегии виноградарства и виноделия, очень много, резюмировал Саруханян.В рамках разработки Стратегии развития виноградарства и виноделия в России проводятся масштабные маркетинговые исследования, которые позволят получить ответы на основополагающие вопросы отрасли. А именно, какие тихие, игристые, крепленые, коньячные вина и коньяки будут пользоваться спросом в средне и долгосрочной перспективе. Что будет актуально для потребителя из трендов по белому, оранжевому, розовому или красному вину. А также будут ли востребованы через пять, десять, тридцать лет сорта кокур, шардоне и каберне, которые сейчас преимущественно высаживаются в стране.Крымские ученые планируют увеличить объем отечественного посадочного материала при помощи автоматизированной линии для прививки черенков винограда, сообщил руководитель лаборатории цифрового творчества КФУ Владимир Овчаренко. А в Севастополе три года назад ученые засадили первый в стране "цифровой виноградник". В Крыму также стараются не отставать и обещают создать цифрового помощника агронома к концу этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли способ защиты виноградаВиноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомниковБез дегустации никак: виноделы о решении готовить сомелье в вузах страны

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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