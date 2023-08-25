https://crimea.ria.ru/20230825/vinogradari-smogut-poluchit-subsidiyu-na-sazhentsy-iz-sobstvennykh-pitomnikov-1130949564.html

Виноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников

Виноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Виноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников

Крымские виноградари смогут получить субсидии на посадочный материал, выращенный в собственном питомнике. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T19:36

2023-08-25T19:36

2023-08-25T19:36

виноделие в крыму

сельское хозяйство

новости крыма

крым

алиме зарединова

василий рогатин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Крымские виноградари смогут получить субсидии на посадочный материал, выращенный в собственном питомнике. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава комитета Госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.Мера начнет действовать после принятия соответствующих изменений в федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Как пояснил политик, в действующей редакции закона данная субсидия предусмотрена только для случаев покупки посадочного материала у контрагента.При этом некоторые крымские предприятия организовали питомники и выращивают саженцы как для продажи, так и для высадки на своих виноградниках.Как отметила первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова, данная мера позволит сохранять темпы высадки молодых виноградников. По ее словам, в регионе появилось около 7000 га молодой лозы, особенно активно высадка происходила в последние два года - до двух тысяч гектаров в год.Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня 2020 года. Документ обозначил правовые и организационные основы производства, оборота и потребления виноградарской и винодельческой продукции, а также направлен на борьбу с фальсификатом и контрафактной продукцией. Кроме того, документ предусматривает механизм субсидирования и позволяет производителям получать безвозмездную государственную поддержку на приобретение оборудования для производства винограда и винодельческой продукции , покупку и установку шпалер на молодых виноградниках, приобретение саженцев отечественного производства. В среднем объем компенсации на посадку виноградников составляют 25-30% от стоимости мероприятий. Программа субсидирования расписана до 2030 года, размер компенсации определяют региональные власти с учетом реальной ситуации на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынкомСаркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, сельское хозяйство, новости крыма, крым, алиме зарединова, василий рогатин