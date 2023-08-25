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Виноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Виноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников
Виноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Виноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников
Крымские виноградари смогут получить субсидии на посадочный материал, выращенный в собственном питомнике. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T19:36
2023-08-25T19:36
виноделие в крыму
сельское хозяйство
новости крыма
крым
алиме зарединова
василий рогатин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Крымские виноградари смогут получить субсидии на посадочный материал, выращенный в собственном питомнике. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава комитета Госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.Мера начнет действовать после принятия соответствующих изменений в федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Как пояснил политик, в действующей редакции закона данная субсидия предусмотрена только для случаев покупки посадочного материала у контрагента.При этом некоторые крымские предприятия организовали питомники и выращивают саженцы как для продажи, так и для высадки на своих виноградниках.Как отметила первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова, данная мера позволит сохранять темпы высадки молодых виноградников. По ее словам, в регионе появилось около 7000 га молодой лозы, особенно активно высадка происходила в последние два года - до двух тысяч гектаров в год.Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня 2020 года. Документ обозначил правовые и организационные основы производства, оборота и потребления виноградарской и винодельческой продукции, а также направлен на борьбу с фальсификатом и контрафактной продукцией. Кроме того, документ предусматривает механизм субсидирования и позволяет производителям получать безвозмездную государственную поддержку на приобретение оборудования для производства винограда и винодельческой продукции , покупку и установку шпалер на молодых виноградниках, приобретение саженцев отечественного производства. В среднем объем компенсации на посадку виноградников составляют 25-30% от стоимости мероприятий. Программа субсидирования расписана до 2030 года, размер компенсации определяют региональные власти с учетом реальной ситуации на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынкомСаркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировки
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РИА Новости Крым
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виноделие в крыму, сельское хозяйство, новости крыма, крым, алиме зарединова, василий рогатин
Виноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников

Виноградари смогут получить субсидию на саженцы собственного производства

19:36 25.08.2023
 
© Александр ПолегенькоВиноградники в с. Кипарисное, Алушта
Виноградники в с. Кипарисное, Алушта
© Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Крымские виноградари смогут получить субсидии на посадочный материал, выращенный в собственном питомнике. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава комитета Госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
Мера начнет действовать после принятия соответствующих изменений в федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Как пояснил политик, в действующей редакции закона данная субсидия предусмотрена только для случаев покупки посадочного материала у контрагента.
При этом некоторые крымские предприятия организовали питомники и выращивают саженцы как для продажи, так и для высадки на своих виноградниках.
"По инициативе минсельхоза Крыма в закон о виноградарстве и виноделии будет внесено изменение, которое позволит субсидировать собственный посадочный материал. Изменения будут приняты в ближайшее время", – сообщил Рогатин.
Как отметила первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова, данная мера позволит сохранять темпы высадки молодых виноградников. По ее словам, в регионе появилось около 7000 га молодой лозы, особенно активно высадка происходила в последние два года - до двух тысяч гектаров в год.
Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня 2020 года. Документ обозначил правовые и организационные основы производства, оборота и потребления виноградарской и винодельческой продукции, а также направлен на борьбу с фальсификатом и контрафактной продукцией. Кроме того, документ предусматривает механизм субсидирования и позволяет производителям получать безвозмездную государственную поддержку на приобретение оборудования для производства винограда и винодельческой продукции , покупку и установку шпалер на молодых виноградниках, приобретение саженцев отечественного производства.
В среднем объем компенсации на посадку виноградников составляют 25-30% от стоимости мероприятий. Программа субсидирования расписана до 2030 года, размер компенсации определяют региональные власти с учетом реальной ситуации на местах.
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Виноделие в КрымуСельское хозяйствоНовости КрымаКрымАлиме ЗарединоваВасилий Рогатин
 
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