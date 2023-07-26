https://crimea.ria.ru/20230726/sarkisyan-vinodelie-v-rossii-stalo-novoy-otraslyu-blagodarya-krymu-1130308705.html

Саркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму

Саркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Саркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму

Виноделие в России смогло стать новой отраслью именно благодаря Крыму. И сейчас очень важно поддерживать виноделов и не мешать им развиваться. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T14:41

2023-07-26T14:41

2023-07-26T14:41

эксклюзивы риа новости крым

виноделие в крыму

судак

крым

новости крыма

экономика

сельское хозяйство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1a/1130308568_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e97ff4e93f09364f431d6b25de3756fa.jpg

СУДАК, 26 июл – РИА Новости Крым. Виноделие в России смогло стать новой отраслью именно благодаря Крыму. И сейчас очень важно поддерживать виноделов и не мешать им развиваться. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян.Собеседник подчеркнул, что рост произошел молниеносно – всего за 10 лет произошли колоссальные качественные изменения. Они коснулись как применяемых технологий, так и расширения ассортимента продукции. По словам собеседника, таких успехов не достигала ни одна страна в мире. При этом виноделы смогли сохранить традиции производства крепленых и модемных вин. Что также очень важно, добавил эксперт.По словам руководителя экспертной группы, "мы стали свидетелями очень красивой историю нового этапа российского виноделия"."Если раньше при посещении виноделен в первую очередь думали о чистоте вина, то сегодня это уже норма. Более того хочется получить нечто необычное, что соответствовало бы самому хозяйству: разное в стиле и по характеру вино", - пояснил он.Наглядный результат такой работы - это растущий спрос на продукцию крымских виноделов. Более 60% вина реализовывалось в Крыму благодаря туристам. Такого не происходит ни в одном регионе страны, подчеркнул Саркисян.Конечно, не обошлось и без сложностей, сопряженных с взрывным ростом отрасли. Кроме того, снижение туристического потока в Крым негативно отразилось на объемах продаж. Однако эксперт выразил уверенность, что данные сложности носят временный характер, главное - не создавать виноделам дополнительных препоной и своевременно оказывать необходимую поддержку.

https://crimea.ria.ru/20230522/kak-zhivut-vinodely-kryma-ekspert-otsenil-razvitie-otrasli-1128865763.html

судак

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

виноделие в крыму, судак, крым, новости крыма, экономика, сельское хозяйство, россия