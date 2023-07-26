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Саркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму
Саркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Саркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму
Виноделие в России смогло стать новой отраслью именно благодаря Крыму. И сейчас очень важно поддерживать виноделов и не мешать им развиваться. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T14:41
2023-07-26T14:41
2023-07-26T14:41
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СУДАК, 26 июл – РИА Новости Крым. Виноделие в России смогло стать новой отраслью именно благодаря Крыму. И сейчас очень важно поддерживать виноделов и не мешать им развиваться. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян.Собеседник подчеркнул, что рост произошел молниеносно – всего за 10 лет произошли колоссальные качественные изменения. Они коснулись как применяемых технологий, так и расширения ассортимента продукции. По словам собеседника, таких успехов не достигала ни одна страна в мире. При этом виноделы смогли сохранить традиции производства крепленых и модемных вин. Что также очень важно, добавил эксперт.По словам руководителя экспертной группы, "мы стали свидетелями очень красивой историю нового этапа российского виноделия"."Если раньше при посещении виноделен в первую очередь думали о чистоте вина, то сегодня это уже норма. Более того хочется получить нечто необычное, что соответствовало бы самому хозяйству: разное в стиле и по характеру вино", - пояснил он.Наглядный результат такой работы - это растущий спрос на продукцию крымских виноделов. Более 60% вина реализовывалось в Крыму благодаря туристам. Такого не происходит ни в одном регионе страны, подчеркнул Саркисян.Конечно, не обошлось и без сложностей, сопряженных с взрывным ростом отрасли. Кроме того, снижение туристического потока в Крым негативно отразилось на объемах продаж. Однако эксперт выразил уверенность, что данные сложности носят временный характер, главное - не создавать виноделам дополнительных препоной и своевременно оказывать необходимую поддержку.
https://crimea.ria.ru/20230522/kak-zhivut-vinodely-kryma-ekspert-otsenil-razvitie-otrasli-1128865763.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
виноделие в крыму, судак, крым, новости крыма, экономика, сельское хозяйство, россия
Саркисян: виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму
Эксперт "Винного гида": виноделие в России стало новой отраслью благодаря Крыму
СУДАК, 26 июл – РИА Новости Крым. Виноделие в России смогло стать новой отраслью именно благодаря Крыму. И сейчас очень важно поддерживать виноделов и не мешать им развиваться. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян.
"Благодаря Крыму и крымскому виноделию в России появился закон о вине. Стали обращать внимание, что это большая отрасль, вокруг которой формируется эногастрономия, туризм и другие виды деятельности", – сказал Саркисян.
Собеседник подчеркнул, что рост произошел молниеносно – всего за 10 лет произошли колоссальные качественные изменения. Они коснулись как применяемых технологий, так и расширения ассортимента продукции. По словам собеседника, таких успехов не достигала ни одна страна в мире. При этом виноделы смогли сохранить традиции производства крепленых и модемных вин. Что также очень важно, добавил эксперт.
"Нужно отметить, что эволюция крымского виноделия от полусладких, крепленых и столовых в сторону сухих уже произошла. И производимые в Крыму вина сегодня могут составить конкуренцию мировым производителям", – заверил Саркисян.
По словам руководителя экспертной группы, "мы стали свидетелями очень красивой историю нового этапа российского виноделия".
"Если раньше при посещении виноделен в первую очередь думали о чистоте вина, то сегодня это уже норма. Более того хочется получить нечто необычное, что соответствовало бы самому хозяйству: разное в стиле и по характеру вино", - пояснил он.
Наглядный результат такой работы - это растущий спрос на продукцию крымских виноделов. Более 60% вина реализовывалось в Крыму благодаря туристам. Такого не происходит ни в одном регионе страны, подчеркнул Саркисян.
Конечно, не обошлось и без сложностей, сопряженных с взрывным ростом отрасли. Кроме того, снижение туристического потока в Крым негативно отразилось на объемах продаж. Однако эксперт выразил уверенность, что данные сложности носят временный характер, главное - не создавать виноделам дополнительных препоной и своевременно оказывать необходимую поддержку.