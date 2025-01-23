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Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыха - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыха
Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыха - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыха
Российские туристы выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T07:20
2025-01-23T07:20
крым
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туризм
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внутренний туризм
общество
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Российские туристы выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру.В Ялту на машинеПо данным аналитиков, в рейтинге самых популярных направлений для автотуризма Ялта заняла шестую позицию. Отдых в курортной столице Крыма для автотуристов обойдется в среднем 5213 рублей за ночь.Первые три позиции в рейтинге у Москвы с ценой 6651 рублей, Санкт-Петербурга – 5665 рублей и Сочи― 5374 рублей. Также в списке Краснодар, Казань, Геленджик, Красная Поляна, Нижний Новгород, Кисловодск.В целом, по данным сервиса бронирований, в январе 2025 года популярность автопутешествий в России выросла на 12% по сравнению с январем прошлого года.Отдых в коттеджах в КрымуТакже, по данным Твил, Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в январе и феврале 2025 года. Первое место поделили курорт Шерегеш в Кемеровской области и Сочи, на втором – Кисловодск. На пятом оказался Севастополь, а на восьмом – Алушта.Средняя стоимость коттеджного отдыха в Ялте составит 7019 рублей, в Севастополе – 6945 рублей, в Алуште – 3322 рублей за ночь. Также в рейтинге карельская Сортавала, Осташков, Адыгея и Железноводск.Ялта также вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку. В соответствующем рейтинге крымский курорт занял девятое место. Чаще всего в курортную столицу Крыма одиночные туристы едут на три дня, средняя стоимость суток пребывания в отеле для них составляет 2535 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей РоссииСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризмНа туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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96
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крым, ялта, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, севастополь, алушта, автомобиль, новости крыма, отдых в крыму
Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыха

Крым вошел в рейтинг направлений для автотуризма и коттеджного отдыха россиян

07:20 23.01.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Российские туристы выбирают Ялту для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру.

В Ялту на машине

По данным аналитиков, в рейтинге самых популярных направлений для автотуризма Ялта заняла шестую позицию. Отдых в курортной столице Крыма для автотуристов обойдется в среднем 5213 рублей за ночь.
Первые три позиции в рейтинге у Москвы с ценой 6651 рублей, Санкт-Петербурга – 5665 рублей и Сочи― 5374 рублей. Также в списке Краснодар, Казань, Геленджик, Красная Поляна, Нижний Новгород, Кисловодск.
В целом, по данным сервиса бронирований, в январе 2025 года популярность автопутешествий в России выросла на 12% по сравнению с январем прошлого года.

Отдых в коттеджах в Крыму

Также, по данным Твил, Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в январе и феврале 2025 года. Первое место поделили курорт Шерегеш в Кемеровской области и Сочи, на втором – Кисловодск. На пятом оказался Севастополь, а на восьмом – Алушта.
Средняя стоимость коттеджного отдыха в Ялте составит 7019 рублей, в Севастополе – 6945 рублей, в Алуште – 3322 рублей за ночь. Также в рейтинге карельская Сортавала, Осташков, Адыгея и Железноводск.
Ялта также вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку. В соответствующем рейтинге крымский курорт занял девятое место. Чаще всего в курортную столицу Крыма одиночные туристы едут на три дня, средняя стоимость суток пребывания в отеле для них составляет 2535 рублей.
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