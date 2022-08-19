https://crimea.ria.ru/20220819/stroiteli-iz-severnoy-korei-predlozhili-vosstanovit-donbass-1124221138.html

Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс

Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс

К восстановлению городов Донбасса могут привлечь строителей из Корейской Народно-Демократической Республики, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на зампреда... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T13:51

2022-08-19T13:51

2022-08-19T13:51

новая жизнь на освобожденных территориях

марат хуснуллин

ситуация в донбассе: новости и комментарии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. К восстановлению городов Донбасса могут привлечь строителей из Корейской Народно-Демократической Республики, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на зампреда российского правительства Марата Хуснуллина.Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР >>"Сейчас обратились строители из КНДР с предложением… Северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать", - цитирует Хусннулина ресурс.По его словам, сейчас на освобожденных территориях работают 26 тысяч строителей, однако дополнительные силы нужны. Российская сторона считает привлечение специалистов из КНДР возможным и готова их принять при условии соблюдения всех юридических нюансов.Ранее Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса. Средства выделяются из отдельного источника, не в ущерб финансированию программ развития российских регионов.

https://crimea.ria.ru/20220814/rossiyskie-stroiteli-vosstanovili-strategicheskiy-vazhnyy-most-v-lnr-1124159622.html

https://crimea.ria.ru/20220812/v-mariupole-do-kontsa-goda-postroyat-129-tys-kvadratov-novogo-zhilya-1124144308.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, ситуация в донбассе: новости и комментарии, экономика