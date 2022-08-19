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Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220819/stroiteli-iz-severnoy-korei-predlozhili-vosstanovit-donbass-1124221138.html
Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс
Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс
К восстановлению городов Донбасса могут привлечь строителей из Корейской Народно-Демократической Республики, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на зампреда... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T13:51
2022-08-19T13:51
новая жизнь на освобожденных территориях
марат хуснуллин
ситуация в донбассе: новости и комментарии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. К восстановлению городов Донбасса могут привлечь строителей из Корейской Народно-Демократической Республики, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на зампреда российского правительства Марата Хуснуллина.Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР &gt;&gt;"Сейчас обратились строители из КНДР с предложением… Северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать", - цитирует Хусннулина ресурс.По его словам, сейчас на освобожденных территориях работают 26 тысяч строителей, однако дополнительные силы нужны. Российская сторона считает привлечение специалистов из КНДР возможным и готова их принять при условии соблюдения всех юридических нюансов.Ранее Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса. Средства выделяются из отдельного источника, не в ущерб финансированию программ развития российских регионов.
https://crimea.ria.ru/20220814/rossiyskie-stroiteli-vosstanovili-strategicheskiy-vazhnyy-most-v-lnr-1124159622.html
https://crimea.ria.ru/20220812/v-mariupole-do-kontsa-goda-postroyat-129-tys-kvadratov-novogo-zhilya-1124144308.html
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марат хуснуллин, ситуация в донбассе: новости и комментарии, экономика
Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс

Хуснуллин: строители из КНДР предложили помощь в восстановлении Донбасса

13:51 19.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство микрорайона бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе
Строительство микрорайона бригадами ВСК МО РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. К восстановлению городов Донбасса могут привлечь строителей из Корейской Народно-Демократической Республики, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на зампреда российского правительства Марата Хуснуллина.
Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР >>
"Сейчас обратились строители из КНДР с предложением… Северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать", - цитирует Хусннулина ресурс.
Знак дорожные работы - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 12:48
Российские строители восстановили стратегический важный мост в ЛНР
По его словам, сейчас на освобожденных территориях работают 26 тысяч строителей, однако дополнительные силы нужны. Российская сторона считает привлечение специалистов из КНДР возможным и готова их принять при условии соблюдения всех юридических нюансов.
Ранее Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса. Средства выделяются из отдельного источника, не в ущерб финансированию программ развития российских регионов.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 10:03Новая жизнь на освобожденных территориях
В Мариуполе до конца года построят 129 тыс. квадратов нового жилья
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхМарат ХуснуллинСитуация в Донбассе: новости и комментарииЭкономика
 
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