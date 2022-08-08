https://crimea.ria.ru/20220808/rossiyskie-stroiteli-vosstanovyat-11-tysyach-chastnykh-domov-v-dnr-1124100704.html

Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР

Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР

Почти 11 тысяч частных домов в населенных пунктах Донецкой Народной Республики восстановят подрядчики из РФ через российский Фонд развития территорий, сообщает... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T13:19

2022-08-08T13:19

2022-08-08T13:19

новая жизнь на освобожденных территориях

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110003/99/1100039943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6be4ea7dfcf175d7653d95658c1f45ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Почти 11 тысяч частных домов в населенных пунктах Донецкой Народной Республики восстановят подрядчики из РФ через российский Фонд развития территорий, сообщает минстрой республики.По данным профильного министерства, строители приступят к работам уже в ближайшее время.Отмечается, что из-за продолжающихся боевых действий, первоочередные восстановительные работы пройдут на объектах в тылу.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти. Работы ведутся очень активно – часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220806/khusnullin-rasskazal-o-plane-vosstanovleniya-kharkovskogo-goroda-izyum-1124085239.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине