https://crimea.ria.ru/20220808/rossiyskie-stroiteli-vosstanovyat-11-tysyach-chastnykh-domov-v-dnr-1124100704.html
Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР
Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР
Почти 11 тысяч частных домов в населенных пунктах Донецкой Народной Республики восстановят подрядчики из РФ через российский Фонд развития территорий, сообщает... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T13:19
2022-08-08T13:19
2022-08-08T13:19
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Почти 11 тысяч частных домов в населенных пунктах Донецкой Народной Республики восстановят подрядчики из РФ через российский Фонд развития территорий, сообщает минстрой республики.По данным профильного министерства, строители приступят к работам уже в ближайшее время.Отмечается, что из-за продолжающихся боевых действий, первоочередные восстановительные работы пройдут на объектах в тылу.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти. Работы ведутся очень активно – часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220806/khusnullin-rasskazal-o-plane-vosstanovleniya-kharkovskogo-goroda-izyum-1124085239.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине
Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР
Строители РФ скоро приступят к восстановлению 11 тысяч частных домостроений в ДНР