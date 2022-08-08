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Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР
Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР
Почти 11 тысяч частных домов в населенных пунктах Донецкой Народной Республики восстановят подрядчики из РФ через российский Фонд развития территорий, сообщает... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T13:19
2022-08-08T13:19
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Почти 11 тысяч частных домов в населенных пунктах Донецкой Народной Республики восстановят подрядчики из РФ через российский Фонд развития территорий, сообщает минстрой республики.По данным профильного министерства, строители приступят к работам уже в ближайшее время.Отмечается, что из-за продолжающихся боевых действий, первоочередные восстановительные работы пройдут на объектах в тылу.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти. Работы ведутся очень активно – часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220806/khusnullin-rasskazal-o-plane-vosstanovleniya-kharkovskogo-goroda-izyum-1124085239.html
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине
Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР

Строители РФ скоро приступят к восстановлению 11 тысяч частных домостроений в ДНР

13:19 08.08.2022
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Почти 11 тысяч частных домов в населенных пунктах Донецкой Народной Республики восстановят подрядчики из РФ через российский Фонд развития территорий, сообщает минстрой республики.
По данным профильного министерства, строители приступят к работам уже в ближайшее время.

"На территории Донецкой Народной Республики сформирован перечень первоочередных объектов частных домостроений, поврежденных в результате боевых действий и подлежащих восстановлению. Количество домов со степенью повреждения до 30% приблизилось к 21 тысяче", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что из-за продолжающихся боевых действий, первоочередные восстановительные работы пройдут на объектах в тылу.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти. Работы ведутся очень активно – часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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