https://crimea.ria.ru/20220801/khusnullin-rasskazal-otkuda-vozmut-dengi-na-vosstanovlenie-donbassa-1124021665.html
Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса
Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса
Средства на восстановление Донецкой и Луганской народных республик выделяются из отдельного источника, не в ущерб финансированию программ развития российских... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T11:08
2022-08-01T11:08
2022-08-01T11:08
новая жизнь на освобожденных территориях
марат хуснуллин
российская федерация (россия, рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124021587_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_71b2969b6619c31da99a1afd2d373f42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Средства на восстановление Донецкой и Луганской народных республик выделяются из отдельного источника, не в ущерб финансированию программ развития российских регионов, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина на данный момент специалисты подсчитывают сумму, необходимую на восстановление Донбасса."Но это не в ущерб стране и всем нашим программам", - подчеркнул он.
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124021587_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae8e30fbf848da5cb660b708f71e3323.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф), экономика
Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса
Хуснуллин: средства на восстановление Донбасса выделяются не в ущерб регионам России