https://crimea.ria.ru/20220801/khusnullin-rasskazal-otkuda-vozmut-dengi-na-vosstanovlenie-donbassa-1124021665.html

Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса

Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса

Средства на восстановление Донецкой и Луганской народных республик выделяются из отдельного источника, не в ущерб финансированию программ развития российских... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T11:08

2022-08-01T11:08

2022-08-01T11:08

новая жизнь на освобожденных территориях

марат хуснуллин

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Средства на восстановление Донецкой и Луганской народных республик выделяются из отдельного источника, не в ущерб финансированию программ развития российских регионов, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина на данный момент специалисты подсчитывают сумму, необходимую на восстановление Донбасса."Но это не в ущерб стране и всем нашим программам", - подчеркнул он.

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф), экономика