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Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса
Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса
Средства на восстановление Донецкой и Луганской народных республик выделяются из отдельного источника, не в ущерб финансированию программ развития российских... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T11:08
2022-08-01T11:08
новая жизнь на освобожденных территориях
марат хуснуллин
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Средства на восстановление Донецкой и Луганской народных республик выделяются из отдельного источника, не в ущерб финансированию программ развития российских регионов, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина на данный момент специалисты подсчитывают сумму, необходимую на восстановление Донбасса."Но это не в ущерб стране и всем нашим программам", - подчеркнул он.
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марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф), экономика
Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса

Хуснуллин: средства на восстановление Донбасса выделяются не в ущерб регионам России

11:08 01.08.2022
 
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Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Средства на восстановление Донецкой и Луганской народных республик выделяются из отдельного источника, не в ущерб финансированию программ развития российских регионов, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Мы по стране ни одного плана по развитию не снизили, более того, мы очень серьезно добавили деньги на развитие регионов, на дороги, на инженерную инфраструктуру, капитальные вложения. Это отдельный источник денег (на восстановление Донбасса)", – сказал вице-премьер в интервью РБК.

По словам Хуснуллина на данный момент специалисты подсчитывают сумму, необходимую на восстановление Донбасса.
"Но это не в ущерб стране и всем нашим программам", - подчеркнул он.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхМарат ХуснуллинРоссийская Федерация (Россия, РФ)Экономика
 
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