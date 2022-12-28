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Хуснуллин: более полусотни регионов РФ помогают восстанавливать Донбасс - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Хуснуллин: более полусотни регионов РФ помогают восстанавливать Донбасс
Хуснуллин: более полусотни регионов РФ помогают восстанавливать Донбасс - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Хуснуллин: более полусотни регионов РФ помогают восстанавливать Донбасс
Более пятидесяти регионов России включились в активную работу по восстановлению Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T12:24
2022-12-28T12:24
марат хуснуллин
россия
новые регионы россии
общество
новости
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Более пятидесяти регионов России включились в активную работу по восстановлению Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он пояснил, что такая работа позволяет сделать все, чтобы максимально интегрировать Луганскую и Донецкую Народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в привычную российскую жизнь, приучить к российским правилам и нормативам.В начале ноября Хуснуллин сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений.В рамках трехлетней программы уже восстановлены более 180 школ Донецкой и Луганской Народных Республик. До конца года должны быть завершены работы еще на 127 объектах.Читайте также:Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей со всей РоссииВосстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и водаХунсуллин рассказал, как регионы восстанавливают Донбасс
россия
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, россия, новые регионы россии, общество, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Хуснуллин: более полусотни регионов РФ помогают восстанавливать Донбасс

Восстановлением Донбасса активно занимаются 55 регионов России

12:24 28.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Более пятидесяти регионов России включились в активную работу по восстановлению Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"У нас 55 регионов очень активно занимаются восстановлением новых субъектов РФ. Представители регионов командно выехали туда, чтобы оказать финансовую, методическую и организационную помощь", – сказал Хуснуллин.
Он пояснил, что такая работа позволяет сделать все, чтобы максимально интегрировать Луганскую и Донецкую Народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в привычную российскую жизнь, приучить к российским правилам и нормативам.
В начале ноября Хуснуллин сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений.
В рамках трехлетней программы уже восстановлены более 180 школ Донецкой и Луганской Народных Республик. До конца года должны быть завершены работы еще на 127 объектах.
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Марат ХуснуллинРоссияНовые регионы РоссииОбществоНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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