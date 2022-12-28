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Хуснуллин: более полусотни регионов РФ помогают восстанавливать Донбасс

Хуснуллин: более полусотни регионов РФ помогают восстанавливать Донбасс - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Хуснуллин: более полусотни регионов РФ помогают восстанавливать Донбасс

Более пятидесяти регионов России включились в активную работу по восстановлению Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T12:24

2022-12-28T12:24

2022-12-28T12:24

марат хуснуллин

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Более пятидесяти регионов России включились в активную работу по восстановлению Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он пояснил, что такая работа позволяет сделать все, чтобы максимально интегрировать Луганскую и Донецкую Народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в привычную российскую жизнь, приучить к российским правилам и нормативам.В начале ноября Хуснуллин сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений.В рамках трехлетней программы уже восстановлены более 180 школ Донецкой и Луганской Народных Республик. До конца года должны быть завершены работы еще на 127 объектах.Читайте также:Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей со всей РоссииВосстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и водаХунсуллин рассказал, как регионы восстанавливают Донбасс

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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