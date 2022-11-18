https://crimea.ria.ru/20221118/vosstanovlenie-novykh-regionov-skolko-shkol-otremontirovali-v-donbasse-1125435657.html

Восстановление новых регионов: сколько школ отремонтировали в Донбассе

Восстановление новых регионов: сколько школ отремонтировали в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Восстановление новых регионов: сколько школ отремонтировали в Донбассе

Работу по восстановлению школ в Донецкой и Луганской народных республиках завершат к концу 2022 года, об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T15:41

2022-11-18T15:41

2022-11-18T15:42

марат хуснуллин

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Работу по восстановлению школ в Донецкой и Луганской народных республиках завершат к концу 2022 года, об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.В начале ноября вице-премьер заявил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Речь в том числе шла о строительстве более шести тысяч объектов, около 50% которых уже сданы. Трехлетний план также подразумевает восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений.Ранее сообщалось, что поисковики "ЛизыАлерт" готовы к работе в новых регионах России.

https://crimea.ria.ru/20221102/shest-tysyach-stroek-kak-vosstanavlivayut-novye-regiony---khusnullin-1125214577.html

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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2022

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марат хуснуллин, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)