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Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей со всей России - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей со всей России
Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей со всей России - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей со всей России
Около 30 тысяч строителей работают над восстановлением Донбасса, только за последнюю неделю в ДНР и ЛНР работы завершены на 200 объектах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T19:08
2022-09-22T19:08
донецкая народная республика (днр)
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марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Около 30 тысяч строителей работают над восстановлением Донбасса, только за последнюю неделю в ДНР и ЛНР работы завершены на 200 объектах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер отметил работу специалистов из Волгоградской, Тамбовской и Вологодской областей, которые завершили все работы на первоочередных объектах.Ранее Хуснуллин сообщал, что в целом в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях работают порядка 26 тысяч человек, регионы готовятся к отопительному сезону. По поручению президента РФ штаб также прорабатывает строительство Медицинского центра ФМБА в Мариуполе и перинатального центра в Донецке.
https://crimea.ria.ru/20220916/v-mariupole-nachali-vyplatu-kompensatsiy-za-utrachennoe-imuschestvo-1124527656.html
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), марат хуснуллин, экономика
Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей со всей России

Вице-премьер Хуснуллин сообщил, что Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей

19:08 22.09.2022
 
© Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкВ Мариуполь прибыла баржа со стройматериалами из РФ
В Мариуполь прибыла баржа со стройматериалами из РФ
© Пресс-служба представительства ДНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Около 30 тысяч строителей работают над восстановлением Донбасса, только за последнюю неделю в ДНР и ЛНР работы завершены на 200 объектах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Несмотря на все сложности, вижу, как регионы развернули свою работу, где-то больше, где-то пока меньше, но везде работы идут. В республиках над восстановлением работает порядка 30 000 человек, и мы уже видим результаты. Только за последнюю неделю в двух народных республиках завершены работы на 200 объектах", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Вице-премьер отметил работу специалистов из Волгоградской, Тамбовской и Вологодской областей, которые завершили все работы на первоочередных объектах.
Ранее Хуснуллин сообщал, что в целом в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях работают порядка 26 тысяч человек, регионы готовятся к отопительному сезону. По поручению президента РФ штаб также прорабатывает строительство Медицинского центра ФМБА в Мариуполе и перинатального центра в Донецке.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Марат ХуснуллинЭкономика
 
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