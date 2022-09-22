https://crimea.ria.ru/20220922/donbass-vosstanavlivayut-okolo-30-tysyach-stroiteley-so-vsey-rossii-1124589942.html

Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей со всей России

Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей со всей России - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Донбасс восстанавливают около 30 тысяч строителей со всей России

Около 30 тысяч строителей работают над восстановлением Донбасса, только за последнюю неделю в ДНР и ЛНР работы завершены на 200 объектах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T19:08

2022-09-22T19:08

2022-09-22T19:08

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

марат хуснуллин

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Около 30 тысяч строителей работают над восстановлением Донбасса, только за последнюю неделю в ДНР и ЛНР работы завершены на 200 объектах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер отметил работу специалистов из Волгоградской, Тамбовской и Вологодской областей, которые завершили все работы на первоочередных объектах.Ранее Хуснуллин сообщал, что в целом в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях работают порядка 26 тысяч человек, регионы готовятся к отопительному сезону. По поручению президента РФ штаб также прорабатывает строительство Медицинского центра ФМБА в Мариуполе и перинатального центра в Донецке.

https://crimea.ria.ru/20220916/v-mariupole-nachali-vyplatu-kompensatsiy-za-utrachennoe-imuschestvo-1124527656.html

донецкая народная республика (днр)

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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), марат хуснуллин, экономика