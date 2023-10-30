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Как идет строительство детского центра реабилитации в Евпатории - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Как идет строительство детского центра реабилитации в Евпатории
Как идет строительство детского центра реабилитации в Евпатории - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Как идет строительство детского центра реабилитации в Евпатории
Ход строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T19:36
2023-10-30T19:36
евпатория
марат хуснуллин
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
реабилитация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ход строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Многопрофильный центр создается как умная клиника, где для реабилитации будут использоваться инновационные методы. Центр предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и соматическими заболеваниями. Учреждение площадью около 100 тысяч квадратных метров строится на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Работы стоимостью более 12 млрд рублей будут оплачены из федерального бюджета."Строители завершили строительно-монтажные работы в административном корпусе. Здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров было построено в конце XIX века, и перед специалистами стояла задача по его реставрации и приспособлению для современного использования", – цитирует пресс-служба Хуснуллина.К настоящему времени строители усилили фундамент и несущие конструкции здания, заменили внутренние перегородки и полы, отреставрировали и восстановили фасад, провели работы по устройству инженерных коммуникаций и внутренней отделке. Также заменили кровлю и оконные блоки."Сейчас в здании ведутся работы по установке мебели и монтажу технологического оборудования. После открытия здесь разместятся руководство и административный персонал", – уточнил вице-премьер.На территории Федерального детского реабилитационного центра также ведется строительство стационара для детских отделений и консультативно-диагностического корпуса. Как уточнил гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян, в обоих зданиях завершаются работы по устройству внутренних перегородок, отделке внутренних помещений, монтажу окон, устройству инженерных сетей и фасадов. При этом в консультативно-диагностическом корпусе специалисты уже приступили к монтажу лифтов и устройству входных групп.Строительство первого этапа планируется завершить в 2024 году. Объект включен в комплексную госпрограмму "Строительство" под кураторством Минстроя РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появится новый перинатальный центрСколько больниц, школ и студгородков построят в России и когдаРаботы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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евпатория, марат хуснуллин, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), реабилитация, дети, строительство
Как идет строительство детского центра реабилитации в Евпатории

Хуснуллин в Крыму проверил ход строительства Федерального детского центра реабилитации

19:36 30.10.2023
 
Евпатория
Евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ход строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Многопрофильный центр создается как умная клиника, где для реабилитации будут использоваться инновационные методы. Центр предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и соматическими заболеваниями. Учреждение площадью около 100 тысяч квадратных метров строится на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Работы стоимостью более 12 млрд рублей будут оплачены из федерального бюджета.
"Строители завершили строительно-монтажные работы в административном корпусе. Здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров было построено в конце XIX века, и перед специалистами стояла задача по его реставрации и приспособлению для современного использования", – цитирует пресс-служба Хуснуллина.
К настоящему времени строители усилили фундамент и несущие конструкции здания, заменили внутренние перегородки и полы, отреставрировали и восстановили фасад, провели работы по устройству инженерных коммуникаций и внутренней отделке. Также заменили кровлю и оконные блоки.
"Сейчас в здании ведутся работы по установке мебели и монтажу технологического оборудования. После открытия здесь разместятся руководство и административный персонал", – уточнил вице-премьер.
На территории Федерального детского реабилитационного центра также ведется строительство стационара для детских отделений и консультативно-диагностического корпуса. Как уточнил гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян, в обоих зданиях завершаются работы по устройству внутренних перегородок, отделке внутренних помещений, монтажу окон, устройству инженерных сетей и фасадов. При этом в консультативно-диагностическом корпусе специалисты уже приступили к монтажу лифтов и устройству входных групп.
Строительство первого этапа планируется завершить в 2024 году. Объект включен в комплексную госпрограмму "Строительство" под кураторством Минстроя РФ.
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ЕвпаторияМарат ХуснуллинНовости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)РеабилитациядетиСтроительство
 
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