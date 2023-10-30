https://crimea.ria.ru/20231030/kak-idet-stroitelstvo-detskogo-tsentra-reabilitatsii-v-evpatorii-1132425291.html

Как идет строительство детского центра реабилитации в Евпатории

Как идет строительство детского центра реабилитации в Евпатории - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Как идет строительство детского центра реабилитации в Евпатории

Ход строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T19:36

2023-10-30T19:36

2023-10-30T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ход строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Многопрофильный центр создается как умная клиника, где для реабилитации будут использоваться инновационные методы. Центр предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и соматическими заболеваниями. Учреждение площадью около 100 тысяч квадратных метров строится на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Работы стоимостью более 12 млрд рублей будут оплачены из федерального бюджета."Строители завершили строительно-монтажные работы в административном корпусе. Здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров было построено в конце XIX века, и перед специалистами стояла задача по его реставрации и приспособлению для современного использования", – цитирует пресс-служба Хуснуллина.К настоящему времени строители усилили фундамент и несущие конструкции здания, заменили внутренние перегородки и полы, отреставрировали и восстановили фасад, провели работы по устройству инженерных коммуникаций и внутренней отделке. Также заменили кровлю и оконные блоки."Сейчас в здании ведутся работы по установке мебели и монтажу технологического оборудования. После открытия здесь разместятся руководство и административный персонал", – уточнил вице-премьер.На территории Федерального детского реабилитационного центра также ведется строительство стационара для детских отделений и консультативно-диагностического корпуса. Как уточнил гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян, в обоих зданиях завершаются работы по устройству внутренних перегородок, отделке внутренних помещений, монтажу окон, устройству инженерных сетей и фасадов. При этом в консультативно-диагностическом корпусе специалисты уже приступили к монтажу лифтов и устройству входных групп.Строительство первого этапа планируется завершить в 2024 году. Объект включен в комплексную госпрограмму "Строительство" под кураторством Минстроя РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появится новый перинатальный центрСколько больниц, школ и студгородков построят в России и когдаРаботы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы

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