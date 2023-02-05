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Островок себялюбия посреди зимы: как справиться с хандрой - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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Островок себялюбия посреди зимы: как справиться с хандрой
Островок себялюбия посреди зимы: как справиться с хандрой - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Островок себялюбия посреди зимы: как справиться с хандрой
В последние месяцы зимы человеку свойственна некая хандра и ощущение утомленности: накопленный за лето запас витаминов и энергии иссякает, и общество впадает в... РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T09:01
2023-02-05T09:01
радио "спутник в крыму"
психология
совет эксперта
екатерина демурия
мнения
общество
здоровье
крым
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Психолог Екатерина Демурия рассказала о первой помощи при стабильно плохом настроении и унынии
Психолог Екатерина Демурия рассказала о первой помощи при стабильно плохом настроении и унынии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В последние месяцы зимы человеку свойственна некая хандра и ощущение утомленности: накопленный за лето запас витаминов и энергии иссякает, и общество впадает в уныние. Как помочь себе выбраться из эмоционального болота и не скатиться в депрессию - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.Доктор, у меня депрессияДепрессия – один из самых популярных диагнозов, которые люди ставят себе сами, отметила эксперт. Однако она напомнила, что в первую очередь это заболевание, которое поддается лечению и имеет свои симптомы."Самое важное (проявление депрессии – ред.) – это стабильно плохое настроение, некая двигательная заторможенность, меняется мышление, появляется ощущение, что ты один против всего мира, и это стабильно", – пояснила Демурия.Вместе с тем необходимо отличать депрессию от перепадов настроения и общей усталости, с которыми человек справляется сам и двигается дальше спустя несколько дней. Обратиться к специалисту Демурия рекомендует в том случае, если в течение двух-трех недель человек отмечает у себя подавленное состояние, ощущает себя загнанным в угол или безвыходном положении и ежедневно прикладывает колоссальные усилия для совершения простых действий. Депрессию выявляют как любое другое заболевание, руководствуясь определенными методиками, отметила психолог.Если у пациента выявляют депрессивный эпизод, ему назначают медикаментозное лечение в сочетании с психологической помощью. Восстанавливают психику и организм, чтобы человек вновь почувствовал вкус к жизни и начал жить. Важно понять причины, которые способствовали появлению такого состояния, подчеркнула Демурия.Первая помощь"Когда тебя что-то огорчает, ты находишься в агрессивном состоянии, не торопись от этого состояния убегать, либо скидывать на кого-то другого, – добавила она. – Условно, нужно сесть и подумать, а почему я в таком состоянии, почему я злюсь, почему нет настроения, почему я чему-то не радуюсь. И прислушаться, задуматься".Так, закрутившись в будничной суете, люди часто не замечают, как сами лишают себя привычных удовольствий. Например, занятий спортом, ежевечернего чтения и других ритуалов, которые обычно наполняют энергией.При этом важно понимать, что все люди разные, со своим "обычным" настроением и темпераментом. Кому-то может быть хорошо в своем внутреннем мире, и вытаскивая его, можно только навредить."Еще у каждого ведь свой опыт, свой путь и период страдания. Нужно какое-то время, когда человек понимает, что он в этом состоянии побудет, а после поймет "ну все, я упал и уже готов подниматься", - отметила специалист.Всегда говори "да"Один из эффективных способов выбраться их хандры и уныния – это удовлетворение своих желаний. Демурия предлагает "посадить свою хандру за стол", чтобы она рассказала о том, что привело человека в такое состояние."Например, я лишил себя походов в спортзал, общения с друзьями, любимой книги, поездки к морю, порисовать, помечтать. Начинаешь смотреть и понимать, что свел свою жизнь до такого минимума, в котором, где черпать эти силы? То, чему я учу своих клиентов – это отдыхать", - пояснила психолог.По ее словам, современный человек больше заботится о своих гаджетах (заряжая телефон) или автомобиле (моя, заправляя и регулярно обслуживая)."А потом мы оказываемся в кабинете у специалиста и понимаем, что большой промежуток времени проживали не свою жизнь, а исполняли жизнь других. Конечно, нужно соблюдать баланс", - говорит Демурия.Островок себялюбия В преддверии весны психолог советует уделить внимание состоянию своего психического и физического здоровья. Особенно тем, кто подвержен апатии, унынию и перепадам настроения."Мы сначала себя ужмем невероятно, за какой-то гонкой, которая нас истощает, лишаемся своих эмоций. Мало того, когда у нас дети, семья, мы же это транслируем. Получается, из поколения в поколение у нас две сферы – дом, работа. Очень сложно в этих условиях радоваться", - сказала она.В заключение Демурия отметила, что такие правила актуальны как для женщин, так и для мужчин, независимо от эмоционального уровня и рода занятности.Читайте также на РИА Новости Крым:Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемостьДело не в гормонах: как распознать послеродовую депрессиюПсихолог назвал 10 принципов свободного человека
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психология, совет эксперта, екатерина демурия, мнения, общество, здоровье, крым
Островок себялюбия посреди зимы: как справиться с хандрой

Психолог Демурия рассказала о первой помощи при стабильно плохом настроении и унынии

09:01 05.02.2023
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В последние месяцы зимы человеку свойственна некая хандра и ощущение утомленности: накопленный за лето запас витаминов и энергии иссякает, и общество впадает в уныние. Как помочь себе выбраться из эмоционального болота и не скатиться в депрессию - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.
Психолог Екатерина Демурия рассказала о первой помощи при стабильно плохом настроении и унынии
09:01

Доктор, у меня депрессия

Депрессия – один из самых популярных диагнозов, которые люди ставят себе сами, отметила эксперт. Однако она напомнила, что в первую очередь это заболевание, которое поддается лечению и имеет свои симптомы.
"Самое важное (проявление депрессии – ред.) – это стабильно плохое настроение, некая двигательная заторможенность, меняется мышление, появляется ощущение, что ты один против всего мира, и это стабильно", – пояснила Демурия.
Вместе с тем необходимо отличать депрессию от перепадов настроения и общей усталости, с которыми человек справляется сам и двигается дальше спустя несколько дней. Обратиться к специалисту Демурия рекомендует в том случае, если в течение двух-трех недель человек отмечает у себя подавленное состояние, ощущает себя загнанным в угол или безвыходном положении и ежедневно прикладывает колоссальные усилия для совершения простых действий. Депрессию выявляют как любое другое заболевание, руководствуясь определенными методиками, отметила психолог.
Если у пациента выявляют депрессивный эпизод, ему назначают медикаментозное лечение в сочетании с психологической помощью. Восстанавливают психику и организм, чтобы человек вновь почувствовал вкус к жизни и начал жить. Важно понять причины, которые способствовали появлению такого состояния, подчеркнула Демурия.

Первая помощь

"Когда тебя что-то огорчает, ты находишься в агрессивном состоянии, не торопись от этого состояния убегать, либо скидывать на кого-то другого, – добавила она. – Условно, нужно сесть и подумать, а почему я в таком состоянии, почему я злюсь, почему нет настроения, почему я чему-то не радуюсь. И прислушаться, задуматься".
Так, закрутившись в будничной суете, люди часто не замечают, как сами лишают себя привычных удовольствий. Например, занятий спортом, ежевечернего чтения и других ритуалов, которые обычно наполняют энергией.
Если же мы наблюдаем такое состояние у другого человека (апатию, заторможенность и даже внешние изменения), не стоит пытаться подбадривать или торопить его, предлагая какую-то активность. Лучшее, что можно сделать, это задать вопрос: "я могу чем-то помочь?", "тебе нужна помощь?", посоветовала Демурия. Кроме того, сигналом к действую будет услышанная от близкого человека фраза "мне плохо".
При этом важно понимать, что все люди разные, со своим "обычным" настроением и темпераментом. Кому-то может быть хорошо в своем внутреннем мире, и вытаскивая его, можно только навредить.
"Еще у каждого ведь свой опыт, свой путь и период страдания. Нужно какое-то время, когда человек понимает, что он в этом состоянии побудет, а после поймет "ну все, я упал и уже готов подниматься", - отметила специалист.
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Всегда говори "да"

Один из эффективных способов выбраться их хандры и уныния – это удовлетворение своих желаний. Демурия предлагает "посадить свою хандру за стол", чтобы она рассказала о том, что привело человека в такое состояние.
"Например, я лишил себя походов в спортзал, общения с друзьями, любимой книги, поездки к морю, порисовать, помечтать. Начинаешь смотреть и понимать, что свел свою жизнь до такого минимума, в котором, где черпать эти силы? То, чему я учу своих клиентов – это отдыхать", - пояснила психолог.
По ее словам, современный человек больше заботится о своих гаджетах (заряжая телефон) или автомобиле (моя, заправляя и регулярно обслуживая).
"А потом мы оказываемся в кабинете у специалиста и понимаем, что большой промежуток времени проживали не свою жизнь, а исполняли жизнь других. Конечно, нужно соблюдать баланс", - говорит Демурия.

Островок себялюбия

В преддверии весны психолог советует уделить внимание состоянию своего психического и физического здоровья. Особенно тем, кто подвержен апатии, унынию и перепадам настроения.
"Мы сначала себя ужмем невероятно, за какой-то гонкой, которая нас истощает, лишаемся своих эмоций. Мало того, когда у нас дети, семья, мы же это транслируем. Получается, из поколения в поколение у нас две сферы – дом, работа. Очень сложно в этих условиях радоваться", - сказала она.
В заключение Демурия отметила, что такие правила актуальны как для женщин, так и для мужчин, независимо от эмоционального уровня и рода занятности.
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