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Дело не в гормонах: как распознать послеродовую депрессию - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Дело не в гормонах: как распознать послеродовую депрессию
Дело не в гормонах: как распознать послеродовую депрессию - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Дело не в гормонах: как распознать послеродовую депрессию
Безразличие к ранее любимым делам, переедание или, наоборот, отказ от еды и плохое настроение недавно родившей женщины может свидетельствовать о постнатальной... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T20:38
2023-01-19T20:38
общество
психология
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Безразличие к ранее любимым делам, переедание или, наоборот, отказ от еды и плохое настроение недавно родившей женщины может свидетельствовать о постнатальной депрессии. Об этом со ссылкой на психолога, сексолога, семейного терапевта Олесю Лупак пишет "Доктор Питер".По данным Всемирной организации здравоохранения, послеродовая депрессия встречается у 10-20% рожениц. Вместе с тем, в этот период жизнь женщины претерпевает изменения, которые не могут не отразиться на ее поведении. Отличить депрессивное состояние от естественной игры гормонов можно, наблюдая за молодой мамой и оценивая ее состояние.По словам эксперта, такое состояние является нормой и особенно свойственно женщинам с переменчивым по природе характером. Беспокоиться не стоит, если примерно так же она вела и чувствовала себя в предменструальные дни.Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога &gt;&gt;Однако есть признаки, по которым можно понять, что адаптация роженицы к новым условиям жизни и социальной роли проходит сложнее и ей требуется помощь. Среди них эксперт выделяет равнодушие к ранее привычным занятиям, отказ от еды или переедание и отсутствие настроения."Например, раньше женщина могла часами говорить с подругой по телефону, а сейчас ей стало это безразлично и неинтересно. То есть наблюдается нетипичная реакция на ранее любимые вещи, привычки, любимых людей и животных, - объяснила Лупак. - Или утром после сна у женщины настроение намного хуже, чем вечером. С утра, когда обычно люди просыпаются активными и бодрыми, молодая мама встает разбитая, без настроения, и только к вечеру оно приходит в норму. А на следующий день все повторяется снова".Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизни &gt;&gt;Если роженица ведет себя таким образом после окончания "бэби-блюза", специалист рекомендует уделять женщине больше внимания, поговорить с ней о ее чувствах и переживаниях или же обратиться к перинатальному психологу, который поможет принять новый режим и ощущение себя после родов.Читайте также на РИА Новости Крым:Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родитьКакие продукты влияют на выработку женских гормонов: экспертБояться – нормально: как принять и победить свои страхи
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общество, психология, совет эксперта, здоровье
Дело не в гормонах: как распознать послеродовую депрессию

Психолог Лупак рассказала о настораживающих признаках послеродовой депрессии

20:38 19.01.2023
 
© Flickr / Jo Ann DeasyДепрессия
Депрессия
© Flickr / Jo Ann Deasy
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Безразличие к ранее любимым делам, переедание или, наоборот, отказ от еды и плохое настроение недавно родившей женщины может свидетельствовать о постнатальной депрессии. Об этом со ссылкой на психолога, сексолога, семейного терапевта Олесю Лупак пишет "Доктор Питер".
По данным Всемирной организации здравоохранения, послеродовая депрессия встречается у 10-20% рожениц. Вместе с тем, в этот период жизнь женщины претерпевает изменения, которые не могут не отразиться на ее поведении. Отличить депрессивное состояние от естественной игры гормонов можно, наблюдая за молодой мамой и оценивая ее состояние.
"Первые 14 дней после родов у молодой мамы может наблюдаться подавленное состояние, которое называется "бэби-блюз", - рассказала Лупак. - Оно характеризуется резкими перепадами настроения, чувством беспокойства. Женщина то плачет, то смеется, ее настроение резко меняет свой вектор - от грустного и раздражительного до радостного и счастливого".
По словам эксперта, такое состояние является нормой и особенно свойственно женщинам с переменчивым по природе характером. Беспокоиться не стоит, если примерно так же она вела и чувствовала себя в предменструальные дни.
Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога >>
Однако есть признаки, по которым можно понять, что адаптация роженицы к новым условиям жизни и социальной роли проходит сложнее и ей требуется помощь. Среди них эксперт выделяет равнодушие к ранее привычным занятиям, отказ от еды или переедание и отсутствие настроения.
"Например, раньше женщина могла часами говорить с подругой по телефону, а сейчас ей стало это безразлично и неинтересно. То есть наблюдается нетипичная реакция на ранее любимые вещи, привычки, любимых людей и животных, - объяснила Лупак. - Или утром после сна у женщины настроение намного хуже, чем вечером. С утра, когда обычно люди просыпаются активными и бодрыми, молодая мама встает разбитая, без настроения, и только к вечеру оно приходит в норму. А на следующий день все повторяется снова".
Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизни >>
Если роженица ведет себя таким образом после окончания "бэби-блюза", специалист рекомендует уделять женщине больше внимания, поговорить с ней о ее чувствах и переживаниях или же обратиться к перинатальному психологу, который поможет принять новый режим и ощущение себя после родов.
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