https://crimea.ria.ru/20230212/kak-nayti-obschiy-yazyk-s-podrostkom-sovety-psikhologa-1126907297.html
Как найти общий язык с подростком: советы психолога
Как найти общий язык с подростком: советы психолога - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Как найти общий язык с подростком: советы психолога
Подростковый период у ребенка доставляет много беспокойства родителям, однако есть способы пережить его с наименьшими потерями для обеих сторон. О том, как это... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T19:13
2023-02-12T19:13
2023-02-12T19:13
радио "спутник в крыму"
крым
психология
общество
анжелика лучинкина
мнения
дети
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Психолог Лучинкина назвала способы найти общий язык с подростками
Психолог Лучинкина назвала способы найти общий язык с подростками
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Подростковый период у ребенка доставляет много беспокойства родителям, однако есть способы пережить его с наименьшими потерями для обеих сторон. О том, как это сделать, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры психологии КИПУ им. Ф. Якубова Анжелика Лучинкина.Чем опасен подростковый периодЖелания, потребности и интересы ребенка важно учитывать, уверена психолог. Будущая личность в человеке формируется в том числе из того, насколько в семье учитывалось его мнение, согласовывали ли родители с ним свои решения.В ситуации, когда семья зашла в тупик, может помочь обращение к психологу. Однако оно будет оправдано только при условии, что родители тоже посетят специалиста."Нужно ли направлять подростка или лучше пустить все на самотек? Конечно, желательно проговаривать с ним все, что его волнует. Но если ребенок молчит с родителями, возможно, он доверится психологу", - считает специалист.Нежелание учиться, к примеру, может быть обусловлено проблемами с учителем или сверстниками."Завышенные претензии к подростку тоже имеют обратную сторону – мы требуем хороших оценок, сравниваем ребенка с другими, нагружаем подростка", - добавила она.Чего нельзя делать родителямОна акцентирует, что конфликты в семье или со сверстниками в школе могут нанести огромный вред самооценке подростка. "Травмы, полученные в этом возрасте, вживляются очень глубоко", - добавила психолог.Как нужно общаться с подростком"Родителям зачастую тяжело принимать факт, что дети взрослеют. Потому что послушные дети становятся более отдаленными, самостоятельными. В любом случае для того, чтобы выстроить гармоничные отношения с подростком (а в подростковом возрасте в психику закладывается многое из того, что будет влиять на всю взрослую жизнь), родителям придется менять свое отношение к детям в сторону "взросления", относиться как к более зрелым людям", - разъяснила эксперт.Если подросток уже может аргументировать свою позицию, взрослому важно вести себя зеркально. Родителям стоит показывать, как они принимают решения. Директиву и принуждение лучше сменить на объяснение и поиск компромиссов."Зачастую мы просто очень мало разговариваем с нашими детьми", - заключила Лучинкина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику Поколение защитников: кем вырастут наши дети – мнение
https://crimea.ria.ru/20221020/kakoe-populyarnoe-sredi-podrostkov-uvlechenie-mozhet-privesti-k-smerti-1124987501.html
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крым, психология, общество, анжелика лучинкина, мнения, дети
Как найти общий язык с подростком: советы психолога
Что можно и чего нельзя: психолог Лучинкина назвала способы найти общий язык с подростками
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым.
Подростковый период у ребенка доставляет много беспокойства родителям, однако есть способы пережить его с наименьшими потерями для обеих сторон. О том, как это сделать, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму"
доцент кафедры психологии КИПУ им. Ф. Якубова Анжелика Лучинкина.
Чем опасен подростковый период
Желания, потребности и интересы ребенка важно учитывать, уверена психолог. Будущая личность в человеке формируется в том числе из того, насколько в семье учитывалось его мнение, согласовывали ли родители с ним свои решения.
В ситуации, когда семья зашла в тупик, может помочь обращение к психологу. Однако оно будет оправдано только при условии, что родители тоже посетят специалиста.
"Нужно ли направлять подростка или лучше пустить все на самотек? Конечно, желательно проговаривать с ним все, что его волнует. Но если ребенок молчит с родителями, возможно, он доверится психологу", - считает специалист.
Нежелание учиться, к примеру, может быть обусловлено проблемами с учителем или сверстниками.
"Завышенные претензии к подростку тоже имеют обратную сторону – мы требуем хороших оценок, сравниваем ребенка с другими, нагружаем подростка", - добавила она.
Чего нельзя делать родителям
—критиковать тело;
—давить на подростка;
—ругаться;
—применять физическую силу.
"Будущая личность закладывается в подростковом возрасте, когда формируется и духовное, и телесное, подросток учится выстраивать коммуникации. От того, как проходит подростковый возраст, зависит очень многое в дальнейшем. Если у ребенка были проблемы в школе, в будущем это может сыграть серьезную роль, например, страх адаптации в новом коллективе. Если над ребенком издевались, шутили над внешностью, конечно, самооценка будет портится", - пояснила Лучинкина.
Она акцентирует, что конфликты в семье или со сверстниками в школе могут нанести огромный вред самооценке подростка. "Травмы, полученные в этом возрасте, вживляются очень глубоко", - добавила психолог.
Как нужно общаться с подростком
—выйти на диалог;
—вместе сходить к психологу;
—искать компромисс вместе с ребенком.
"Родителям зачастую тяжело принимать факт, что дети взрослеют. Потому что послушные дети становятся более отдаленными, самостоятельными. В любом случае для того, чтобы выстроить гармоничные отношения с подростком (а в подростковом возрасте в психику закладывается многое из того, что будет влиять на всю взрослую жизнь), родителям придется менять свое отношение к детям в сторону "взросления", относиться как к более зрелым людям", - разъяснила эксперт.
Если подросток уже может аргументировать свою позицию, взрослому важно вести себя зеркально. Родителям стоит показывать, как они принимают решения. Директиву и принуждение лучше сменить на объяснение и поиск компромиссов.
"Зачастую мы просто очень мало разговариваем с нашими детьми", - заключила Лучинкина.
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