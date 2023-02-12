https://crimea.ria.ru/20230212/kak-nayti-obschiy-yazyk-s-podrostkom-sovety-psikhologa-1126907297.html

Как найти общий язык с подростком: советы психолога

Как найти общий язык с подростком: советы психолога - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Как найти общий язык с подростком: советы психолога

Подростковый период у ребенка доставляет много беспокойства родителям, однако есть способы пережить его с наименьшими потерями для обеих сторон. О том, как это... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T19:13

2023-02-12T19:13

2023-02-12T19:13

радио "спутник в крыму"

крым

психология

общество

анжелика лучинкина

мнения

дети

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Психолог Лучинкина назвала способы найти общий язык с подростками Психолог Лучинкина назвала способы найти общий язык с подростками audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Подростковый период у ребенка доставляет много беспокойства родителям, однако есть способы пережить его с наименьшими потерями для обеих сторон. О том, как это сделать, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры психологии КИПУ им. Ф. Якубова Анжелика Лучинкина.Чем опасен подростковый периодЖелания, потребности и интересы ребенка важно учитывать, уверена психолог. Будущая личность в человеке формируется в том числе из того, насколько в семье учитывалось его мнение, согласовывали ли родители с ним свои решения.В ситуации, когда семья зашла в тупик, может помочь обращение к психологу. Однако оно будет оправдано только при условии, что родители тоже посетят специалиста."Нужно ли направлять подростка или лучше пустить все на самотек? Конечно, желательно проговаривать с ним все, что его волнует. Но если ребенок молчит с родителями, возможно, он доверится психологу", - считает специалист.Нежелание учиться, к примеру, может быть обусловлено проблемами с учителем или сверстниками."Завышенные претензии к подростку тоже имеют обратную сторону – мы требуем хороших оценок, сравниваем ребенка с другими, нагружаем подростка", - добавила она.Чего нельзя делать родителямОна акцентирует, что конфликты в семье или со сверстниками в школе могут нанести огромный вред самооценке подростка. "Травмы, полученные в этом возрасте, вживляются очень глубоко", - добавила психолог.Как нужно общаться с подростком"Родителям зачастую тяжело принимать факт, что дети взрослеют. Потому что послушные дети становятся более отдаленными, самостоятельными. В любом случае для того, чтобы выстроить гармоничные отношения с подростком (а в подростковом возрасте в психику закладывается многое из того, что будет влиять на всю взрослую жизнь), родителям придется менять свое отношение к детям в сторону "взросления", относиться как к более зрелым людям", - разъяснила эксперт.Если подросток уже может аргументировать свою позицию, взрослому важно вести себя зеркально. Родителям стоит показывать, как они принимают решения. Директиву и принуждение лучше сменить на объяснение и поиск компромиссов."Зачастую мы просто очень мало разговариваем с нашими детьми", - заключила Лучинкина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили запрет продажи энергетиков несовершеннолетним В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику Поколение защитников: кем вырастут наши дети – мнение

https://crimea.ria.ru/20221020/kakoe-populyarnoe-sredi-podrostkov-uvlechenie-mozhet-privesti-k-smerti-1124987501.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, психология, общество, анжелика лучинкина, мнения, дети