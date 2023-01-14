https://crimea.ria.ru/20230114/v-sevastopole-uchitel-primenil-fizicheskuyu-silu-k-vosmiklassniku-1126399782.html
В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику
В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику - РИА Новости Крым, 14.01.2023
В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику
В Севастополе Следком и прокуратура проводят проверку информации о конфликте между учителем и учеником, произошедшем в одной из школ города. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T15:30
2023-01-14T15:30
2023-01-14T15:33
севастополь
новости крыма
крым
происшествия
крымский следком
прокуратура города севастополя
общество
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ca7c48e4662ab960a4ff2ec336eef68e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе Следком и прокуратура проводят проверку информации о конфликте между учителем и учеником, произошедшем в одной из школ города.Как сообщили в крымском управлении СК РФ, будут тщательным образом проверены все опубликованные сведения, дана оценка действиям педагогов и обстановке в семьях учеников.Прокуратура Севастополя также организовала проверку."При подтверждении опубликованной информации прокуратурой будет проверено исполнение в учреждении законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратурой взяты на контроль ход и результаты проверки, которая проводится по данному сообщению правоохранительными органами", - проинформировали в надзорном органе.Читайте также на РРИА Новости Крым:Шестилетний мальчик в США выстрелил в своего учителя - СМИРебенка травят в школе: как распознать и что делатьВ Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e6845946d125b9d51c47b136797a4be0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости крыма, крым, происшествия, крымский следком, прокуратура города севастополя, общество, образование в крыму и севастополе
В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику
Конфликт в севастопольской школе: учитель применил физическую силу к подростку
15:30 14.01.2023 (обновлено: 15:33 14.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе Следком и прокуратура проводят проверку информации о конфликте между учителем и учеником, произошедшем в одной из школ города.
Видеозапись потасовки между мужчиной и подростком была опубликовано в соцсетях. В комментарии сообщалось, что 11 января учитель применил физическую силу к ученику 8-го класса. Также сообщалось о длительном конфликте двух воспитанников этой школы.
Как сообщили в крымском управлении СК РФ, будут тщательным образом проверены все опубликованные сведения, дана оценка действиям педагогов и обстановке в семьях учеников.
Прокуратура Севастополя также организовала проверку.
"При подтверждении опубликованной информации прокуратурой будет проверено исполнение в учреждении законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратурой взяты на контроль ход и результаты проверки, которая проводится по данному сообщению правоохранительными органами", - проинформировали в надзорном органе.
Читайте также на РРИА Новости Крым: