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В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику
В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику - РИА Новости Крым, 14.01.2023
В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику
В Севастополе Следком и прокуратура проводят проверку информации о конфликте между учителем и учеником, произошедшем в одной из школ города. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T15:30
2023-01-14T15:33
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образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе Следком и прокуратура проводят проверку информации о конфликте между учителем и учеником, произошедшем в одной из школ города.Как сообщили в крымском управлении СК РФ, будут тщательным образом проверены все опубликованные сведения, дана оценка действиям педагогов и обстановке в семьях учеников.Прокуратура Севастополя также организовала проверку."При подтверждении опубликованной информации прокуратурой будет проверено исполнение в учреждении законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратурой взяты на контроль ход и результаты проверки, которая проводится по данному сообщению правоохранительными органами", - проинформировали в надзорном органе.Читайте также на РРИА Новости Крым:Шестилетний мальчик в США выстрелил в своего учителя - СМИРебенка травят в школе: как распознать и что делатьВ Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику

Конфликт в севастопольской школе: учитель применил физическую силу к подростку

15:30 14.01.2023 (обновлено: 15:33 14.01.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе Следком и прокуратура проводят проверку информации о конфликте между учителем и учеником, произошедшем в одной из школ города.
Видеозапись потасовки между мужчиной и подростком была опубликовано в соцсетях. В комментарии сообщалось, что 11 января учитель применил физическую силу к ученику 8-го класса. Также сообщалось о длительном конфликте двух воспитанников этой школы.
Как сообщили в крымском управлении СК РФ, будут тщательным образом проверены все опубликованные сведения, дана оценка действиям педагогов и обстановке в семьях учеников.
Прокуратура Севастополя также организовала проверку.
"При подтверждении опубликованной информации прокуратурой будет проверено исполнение в учреждении законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратурой взяты на контроль ход и результаты проверки, которая проводится по данному сообщению правоохранительными органами", - проинформировали в надзорном органе.
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