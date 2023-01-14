https://crimea.ria.ru/20230114/v-sevastopole-uchitel-primenil-fizicheskuyu-silu-k-vosmiklassniku-1126399782.html

В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику

В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику - РИА Новости Крым, 14.01.2023

В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику

В Севастополе Следком и прокуратура проводят проверку информации о конфликте между учителем и учеником, произошедшем в одной из школ города. РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T15:30

2023-01-14T15:30

2023-01-14T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе Следком и прокуратура проводят проверку информации о конфликте между учителем и учеником, произошедшем в одной из школ города.Как сообщили в крымском управлении СК РФ, будут тщательным образом проверены все опубликованные сведения, дана оценка действиям педагогов и обстановке в семьях учеников.Прокуратура Севастополя также организовала проверку."При подтверждении опубликованной информации прокуратурой будет проверено исполнение в учреждении законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратурой взяты на контроль ход и результаты проверки, которая проводится по данному сообщению правоохранительными органами", - проинформировали в надзорном органе.Читайте также на РРИА Новости Крым:Шестилетний мальчик в США выстрелил в своего учителя - СМИРебенка травят в школе: как распознать и что делатьВ Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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