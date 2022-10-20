В Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице
В Крыму к 14 годам строго режима приговорили учителя рисования за домогательства к девочке
14:49 20.10.2022 (обновлено: 15:07 20.10.2022)
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Учитель рисования одной из школ в Алуште совершил иные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней ученицы. Как сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда, вина фигуранта признана полностью.
"Судом установлено, что весной 2020 года во время проведения платного дополнительного занятия по рисованию в одной из школ Алуштинского городского округа преподаватель, посягая на нормальное физическое и психологическое развитие ребенка, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей во время учебного процесса засунул руку под одежду девятилетней девочки и совершил иные действия сексуального характера", - сказано в релизе суда.
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Подсудимый свою вину не признал, однако его вина полностью подтверждена доказательствами. С учетом общественной опасности мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он на 10 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Этот срок исчисляется с момента отбытия заключения.