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В Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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В Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице
В Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице - РИА Новости Крым, 20.10.2022
В Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице
Учитель рисования одной из школ в Алуште совершил иные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней ученицы. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T14:49
2022-10-20T15:07
крым
алушта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Учитель рисования одной из школ в Алуште совершил иные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней ученицы. Как сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда, вина фигуранта признана полностью.Подсудимый свою вину не признал, однако его вина полностью подтверждена доказательствами. С учетом общественной опасности мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он на 10 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Этот срок исчисляется с момента отбытия заключения.
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крым, алушта, происшествия
В Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице

В Крыму к 14 годам строго режима приговорили учителя рисования за домогательства к девочке

14:49 20.10.2022 (обновлено: 15:07 20.10.2022)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Учитель рисования одной из школ в Алуште совершил иные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней ученицы. Как сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда, вина фигуранта признана полностью.
"Судом установлено, что весной 2020 года во время проведения платного дополнительного занятия по рисованию в одной из школ Алуштинского городского округа преподаватель, посягая на нормальное физическое и психологическое развитие ребенка, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей во время учебного процесса засунул руку под одежду девятилетней девочки и совершил иные действия сексуального характера", - сказано в релизе суда.
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Подсудимый свою вину не признал, однако его вина полностью подтверждена доказательствами. С учетом общественной опасности мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он на 10 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Этот срок исчисляется с момента отбытия заключения.
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