https://crimea.ria.ru/20221020/v-krymu-osuzhden-uchitel-risovaniya-za-pristavanie-k-9-letney-uchenitse-1124999924.html

В Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице

В Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице - РИА Новости Крым, 20.10.2022

В Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученице

Учитель рисования одной из школ в Алуште совершил иные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней ученицы. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T14:49

2022-10-20T14:49

2022-10-20T15:07

крым

алушта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Учитель рисования одной из школ в Алуште совершил иные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней ученицы. Как сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда, вина фигуранта признана полностью.Подсудимый свою вину не признал, однако его вина полностью подтверждена доказательствами. С учетом общественной опасности мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он на 10 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Этот срок исчисляется с момента отбытия заключения.

https://crimea.ria.ru/20220831/v-sevastopole-osudyat-seriynogo-pedofila-1124356615.html

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2022

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крым, алушта, происшествия