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Шестилетний мальчик в США выстрелил в своего учителя - СМИ - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Шестилетний мальчик в США выстрелил в своего учителя - СМИ
Шестилетний мальчик в США выстрелил в своего учителя - СМИ - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Шестилетний мальчик в США выстрелил в своего учителя - СМИ
Шестилетний ученик начальной школы в штате Вирджиния выстрелил в своего учителя, сейчас он находится под стражей полиции, сообщает CNN со ссылкой на начальника... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T12:32
2023-01-07T12:32
сша
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Шестилетний ученик начальной школы в штате Вирджиния выстрелил в своего учителя, сейчас он находится под стражей полиции, сообщает CNN со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю."Это не было случайной стрельбой. Сейчас шестилетний ученик находится под стражей полиции", — цитирует американски телеканал начальника полиции.По его словам, между учителем и учеником произошла ссора, после чего последний произвел выстрел из огнестрельного оружия. Учительница, которой по словам полиции "за 30", находится в критическом состоянии с опасными для жизни травмами."Мы закончим расследование, есть вопросы, которые мы захотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие, какова была ситуация", — добавил Дрю.По информации полиции, другие ученики в конфликте замешаны не были. С понедельника школа будет временно закрыта для проведения расследования.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил уголовное дело после стрельбы с погибшими в КрымскеРебенка травят в школе: как распознать и что делатьОпасные игры: почему подростки становятся "зацеперами"
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сша, происшествия, общество
Шестилетний мальчик в США выстрелил в своего учителя - СМИ

В Америке шестилетний мальчик выстрелил в своего учителя - СМИ

12:32 07.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтправка детей из Мелитополя в "Артек"
Отправка детей из Мелитополя в Артек - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Шестилетний ученик начальной школы в штате Вирджиния выстрелил в своего учителя, сейчас он находится под стражей полиции, сообщает CNN со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю.
"Это не было случайной стрельбой. Сейчас шестилетний ученик находится под стражей полиции", — цитирует американски телеканал начальника полиции.
По его словам, между учителем и учеником произошла ссора, после чего последний произвел выстрел из огнестрельного оружия. Учительница, которой по словам полиции "за 30", находится в критическом состоянии с опасными для жизни травмами.
"Мы закончим расследование, есть вопросы, которые мы захотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие, какова была ситуация", — добавил Дрю.
По информации полиции, другие ученики в конфликте замешаны не были. С понедельника школа будет временно закрыта для проведения расследования.
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