https://crimea.ria.ru/20221030/rebenka-travyat-v-shkole-kak-raspoznat-i-chto-delat-1125082971.html

Ребенка травят в школе: как распознать и что делать

Ребенка травят в школе: как распознать и что делать - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Ребенка травят в школе: как распознать и что делать

В России проблему травли в детских коллективах обсуждают на законодательном уровне впервые. Это означает, что в обществе растет осознание последствий буллинга... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T19:44

2022-10-30T19:44

2022-10-30T19:44

общество

психология

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В России проблему травли в детских коллективах обсуждают на законодательном уровне впервые. Это означает, что в обществе растет осознание последствий буллинга для всех участников агрессивного преследования. Как понять, что ребенок подвергается травле со стороны сверстников и своевременно предупредить подобное поведения в детских коллективах, рассказала доцент кафедры психологии КИПУ имени Якубова, кандидат психологических наук Ирина Лучинкина.Печальная статистикаПо данным Госдумы РФ, сегодня буллингу подвергается 42,5% российских школьников в возрасте от 9 до 15 лет. В связи с этим депутаты готовят законопроект, призванный защитить детей от издевательств и привлечь к ответственности буллеров.По словам Лучинкиной, тема буллинга широко освещается уже не первый год. Однако проблема вышла на новый уровень, когда общение между людьми перетекло в соцсети и мессенджеры и породило новый вид травли – кибербуллинг, то есть преследование в онлайн-пространстве."Вопросом буллинга занимались на уровне школьных коллективов, классные руководители, школьные психологи, которые старались уделять этому внимание и ребенка из таких ситуаций выводить, а на государственном уровне эта проблема конкретно не рассматривалась", – рассказала психолог.Можно ли предотвратить?Лучинкина отметила, что главным способом борьбы с буллингом является профилактика агрессивного поведения у детей. В первую очередь, речь идет о развитии эмоционального интеллекта, эмпатии и рефлексии, поскольку многое зависит от умения подростка анализировать свое и чужое поведение."Ребенок, который понимает, что такое буллинг и замечает, как ведут себя люди, склонные травить других или подвергаться травле, может не включаться в ситуацию, переживать ее иначе или же попробовать "разрулить" ее самостоятельно", – подчеркнула она и добавила, что дети могут и должны осознавать определенные последствия с точки зрения психологии и для того, кто травит, и для того, кого травят.Кроме того, важно предлагать ребенку альтернативное поведение, которое поможет выразить свои эмоции и разрешить проблемы другим способом, вместо агрессии в адрес другого человека."Выводить агрессию и тревожность можно с помощью телесных методов: правильного дыхания, работы с мышцами и поэтапного их напряжения и расслабления", – рассказала специалист.Как узнать?"Ребенок может бояться отвечать на уроке, садиться отдельно от класса. Важный показатель – как близко он стоит к группе при общей расстановке, насколько активно он вовлечен в разговор. Можно заметить это по количеству людей, с которыми он общается, достаточно попросить ребенка назвать имена его друзей и понаблюдать за реакцией", – перечислила Лучинкина.Вместе с тем, явные признаки жертвы буллинга ребенок будет проявлять и дома. Как правило, из-за повышенной тревоги такие дети испытывают проблемы со сном, переедают или отказываются от еды, не хотят идти в школу, часто болеют и не следят за своим внешним видом, потому что все силы уходят на переживания.Роль учителяВажную роль в отношениях внутри детского коллектива играет преподаватель и его общение с детьми. Так, любимчики и не любимчики учителей – потенциальные жертвы буллинга со стороны одноклассников, убеждена Лучинкина."Если ребенок получает порцию издевок и насмешек от учителя, безусловно в группе детей он будет восприниматься как порицаемый, неприятный, и это отношение будет распространяться. А если ребенок замкнутый, у него эмоциональный блок, то родители или психолог узнают об этом очень поздно", – поясняет она.Многие взрослые заблуждаются в пользе травли, считая, что, пережив подобный опыт ребенку будет легче справляться с другим стрессом,.Если в период длительной травли со стороны сверстников в жизни ребенка есть поддерживающий его взрослый, то в дальнейшем он будет легче воспринимать подобные ситуации, не катастрофизируя их и находя поддержку.Что делать?Действия педагогов и родителей в таких ситуациях зависит от стадии, на которой они заметили деструктивное поведение в отношении ребенка или с его стороны. При этом, совершенно не стыдно перевести ребенка в другой класс или даже школу, утверждает Лучинкина."Перевод в другую школу или класс не бегство, а абсолютно адекватный метод, который может спасти детскую психику, – отметила она. – Если же у родителей есть задача оставить ребенка в конкретной школе, необходимо обращаться к учителю, социальному педагогу или психологу, чтобы они организовали внеурочные мероприятия в игровой форме, которые позволят разбить структуру класса и определить жертву и организатора буллинга в одну группу, где ситуация и проживаемый вместе опыт позволят сблизить их".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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