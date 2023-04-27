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Военврач о новых аптечках Минобороны и правилах оказания первой помощи - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Военврач о новых аптечках Минобороны и правилах оказания первой помощи
Военврач о новых аптечках Минобороны и правилах оказания первой помощи - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Военврач о новых аптечках Минобороны и правилах оказания первой помощи
В Центре тактической медицины концерна "Калашников" разработали новую концепцию оказания медицинской помощи во фронтовых условиях. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T18:05
2023-04-27T18:05
артем катулин
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
центр тактической медицины
здоровье
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Центре тактической медицины концерна "Калашников" разработали новую концепцию оказания медицинской помощи во фронтовых условиях. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель Центра Артем Катулин. Он перечислил основные правила оказания первой помощи на передовой:России нужна единая программа обучения тактической медицине, утверждает доктор Катулин. Он приводит пример: более 30% ампутаций в ходе СВО произведены из-за неправильно наложенного жгута, более 50% всех смертей – не от жизнеугрожающих ранений."Прежде всего нужно включать голову, использовать штатные средства индивидуальной защиты и средства первой помощи. У нас есть штатные аптечки, но большинство бойцов старается использовать "спонсорские" аптечки или те, которые они собрали самостоятельно. Аптечка среднего качества включает в себя около 20 компонентов, только четыре-пять из них производятся в России. Остальное – это Китай, часто несертифицированная продукция", - резюмирует доктор.По статистике, 90% современных ранений на поле боя – осколочные, и наличие брони при современном развитии вооружения не является гарантией неуязвимости. Поэтому умение оказать первую помощь на поле боя становится решающим фактором. Сейчас уже озвучен состав новой аптечки от Минобороны РФ, которая вскоре появится в войсках. Она лучше предыдущих вариантов и более расширена, утверждает Артем Катулин."Недавно у нас появлялись компрессионные повязки, есть у нас и очень хорошие гемостатические средства, в том числе очень качественный отечественный бинт "Гемоспас био", обладающий в том числе антимикробным действием, противоожоговые салфетки "Аполло" и так далее".Найти необходимые медикаменты на данный момент не проблема, главное -уметь ими пользоваться. Лучший жгут – этот тот жгут, который вы сами умеете накладывать, и уже не так важно, стоит ли он 100 рублей или восемь тысяч, говорит Катулин.Как правильно оказать первую помощь пострадавшим в ДТП, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали врачи из Крымского Центра медицины катастроф.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО"Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на УкраинеГуманитарная миссия: чем крымская молодежь может помочь новым регионам?
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артем катулин, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, центр тактической медицины, здоровье, мнения
Военврач о новых аптечках Минобороны и правилах оказания первой помощи

Основатель Центра тактической медицины рассказал, как выжить на передовой

18:05 27.04.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Центре тактической медицины концерна "Калашников" разработали новую концепцию оказания медицинской помощи во фронтовых условиях. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель Центра Артем Катулин. Он перечислил основные правила оказания первой помощи на передовой:
"Обеспечить безопасность, остановить кровотечение, восстановить проходимость дыхательных путей, восполнить объем крови, утеплить и уже только потом колоть обезболивающие, антибиотики, накладывать шины и так далее. Все это должно быть у бойца в голове еще до того, как он попадет "за ленточку".
России нужна единая программа обучения тактической медицине, утверждает доктор Катулин. Он приводит пример: более 30% ампутаций в ходе СВО произведены из-за неправильно наложенного жгута, более 50% всех смертей – не от жизнеугрожающих ранений.
"Прежде всего нужно включать голову, использовать штатные средства индивидуальной защиты и средства первой помощи. У нас есть штатные аптечки, но большинство бойцов старается использовать "спонсорские" аптечки или те, которые они собрали самостоятельно. Аптечка среднего качества включает в себя около 20 компонентов, только четыре-пять из них производятся в России. Остальное – это Китай, часто несертифицированная продукция", - резюмирует доктор.
По статистике, 90% современных ранений на поле боя – осколочные, и наличие брони при современном развитии вооружения не является гарантией неуязвимости. Поэтому умение оказать первую помощь на поле боя становится решающим фактором. Сейчас уже озвучен состав новой аптечки от Минобороны РФ, которая вскоре появится в войсках. Она лучше предыдущих вариантов и более расширена, утверждает Артем Катулин.
"Недавно у нас появлялись компрессионные повязки, есть у нас и очень хорошие гемостатические средства, в том числе очень качественный отечественный бинт "Гемоспас био", обладающий в том числе антимикробным действием, противоожоговые салфетки "Аполло" и так далее".
Найти необходимые медикаменты на данный момент не проблема, главное -уметь ими пользоваться. Лучший жгут – этот тот жгут, который вы сами умеете накладывать, и уже не так важно, стоит ли он 100 рублей или восемь тысяч, говорит Катулин.
Как правильно оказать первую помощь пострадавшим в ДТП, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали врачи из Крымского Центра медицины катастроф.
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Артем КатулинСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииЦентр тактической медициныЗдоровьеМнения
 
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