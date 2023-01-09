https://crimea.ria.ru/20230109/spetsialnye-sotsvyplaty-medikam-komu-polozheny-i-kogda-nachnut-platit-1126310620.html

Специальные соцвыплаты медикам: кому положены и когда начнут платить

Специальные соцвыплаты медикам: кому положены и когда начнут платить - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Специальные соцвыплаты медикам: кому положены и когда начнут платить

Правительство установило специальные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей, которые они начнут получать уже с января. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T17:02

2023-01-09T17:02

2023-01-09T17:02

михаил мишустин

правительство россии

здравоохранение в россии

здравоохранение в крыму и севастополе

соцзащита

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Правительство установило специальные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей, которые они начнут получать уже с января. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.В 2023 году на специальные выплаты выделено более 152,4 млрд рублей. Размер доплаты, в зависимости от специальности сотрудника, составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц.Кто получит специальную доплатуПо словам Михаила Мишустина, надбавку получат врачи и специалисты первичного звена здравоохранения; сотрудники скорой помощи; медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах; эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований и диагностикой тяжелых заболеваний.Общее число получателей выплат составит около 1,1 млн человек."Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены. Обращаю на это внимание глав регионов и руководителей медицинских организаций", – подчеркнул Михаил Мишустин.Когда начнутся начисления доплаты медикамВице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что первые специальные социальные выплаты за январь 2023 года медицинские работники получат в феврале. Они будут получать оповещение о статусе выплаты на портале госуслуг. Реализация выплат поручена Социальному фонду, который будет производить ее за счет средств ОМС.Она подчеркнула, что уровень оплаты труда медработников не может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году с учетом ее индексации и специальной соцвыплаты."На территориях ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей медицинские работники также будут получать специальные соцвыплаты. С медорганизациями, осуществляющими деятельность на этих территориях, региональное отделение Социального фонда проводит обучение и отрабатывают способы получения реестров медработников и варианты перечисления выплаты, в том числе через "Почту России", - добавила Голикова.Читайте также на РИА Новости Крым:Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплатАксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавкиЕдиное универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, соцзащита, новости