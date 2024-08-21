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В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет
В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет
В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T19:08
2024-08-21T19:08
илья глазков
семья
радио "спутник в крыму"
демография
симферополь
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.По словам Глазкова, в крымских родильных домах также увеличилось количество двоен и троен.Глазков отметил, что примерно в 25-30% семей родились двойняшки или близнецы благодаря программе ЭКО. По словам врача, выносить в утробе и родить одного ребенка без риска патологий легче, чем нескольких малышей. Во время многоплодной беременности возникает больше рисков, например, дети могут родиться недоношенными, пояснил врач. Детей с критической массой тела выхаживают в перинатальном центре."Мы можем гордиться своим перинатальным центром, у нас есть профессионалы и качественное современное оборудование", - отметил Глазков.Однако, по словам врача, сейчас в Крыму наблюдается дефицит кадров в медицинской сфере.По словам Глазкова, это связано с уровнем ответственности работы в роддоме, где каждый специалист особенно трепетно должен относиться в пациентам."У нас не просто больница, а родильный дом. У нас требования могут быть где-то завышены", - пояснил врач.По данным Глазкова, в крымских роддомах не хватает врачей узконаправленных специальностей - в частности, неонатологов, а также анестезиологов, реаниматологов и врачей реанимации отделения новорожденных."Действительно есть проблема, это правда. Неонатологов нет, особенно в районах. Симферополь еще более-менее насыщается кадрами", - отметил врач.Проблем со средним медперсоналом в роддомах нет, отметил Глазков."Средним медицинским персоналом мы сейчас укомплектованы. Приятно, когда идет федеральная и региональная поддержка Минздрава", - уточнил врач.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в крупных городах или районных центрах республики появятся опорные диагностические медпункты. Такие пункты смогут обследовать пациентов из ближайших населенных пунктов без необходимости ехать в столицу республики.Число жалоб на качество медицинского обслуживания в Крыму снизилось, работа над улучшением крымской медицины продолжается, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. При этом среди жалоб, которые пока сохраняются, – обращения по поводу невозможности получить быструю диагностику или провести лабораторные исследования.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроятВ российских школах и детсадах будут проводить выездные медосмотрыДетская смертность в России снизилась вдвое – Путин
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илья глазков, семья, демография, симферополь, крым, новости крыма, общество
В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет

В Крыму увеличилось количество первых родов после 30 лет - акушер-гинеколог

19:08 21.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.

"Увеличилось количество первородящих после 30 лет. Также больше становится родов и в 40 лет, причем, женщины рожают сами, без применения Кесарева сечения", - отметил врач.

По словам Глазкова, в крымских родильных домах также увеличилось количество двоен и троен.
"В среднем по Крыму одна двойня - на 80 родов, в нашем роддоме больше - двойня приходится на 60-70 родов. Это связано с программой ЭКО", - добавил эксперт.
Глазков отметил, что примерно в 25-30% семей родились двойняшки или близнецы благодаря программе ЭКО. По словам врача, выносить в утробе и родить одного ребенка без риска патологий легче, чем нескольких малышей. Во время многоплодной беременности возникает больше рисков, например, дети могут родиться недоношенными, пояснил врач. Детей с критической массой тела выхаживают в перинатальном центре.
"Мы можем гордиться своим перинатальным центром, у нас есть профессионалы и качественное современное оборудование", - отметил Глазков.
Однако, по словам врача, сейчас в Крыму наблюдается дефицит кадров в медицинской сфере.
"Дефицит всегда был, есть и будет, особенно в профессионалах. Возьмите любую отрасль - нужны кадры профессиональные. Набрать исполнителей легко, но у нас даже младших медсестер дефицит", - рассказал врач.
По словам Глазкова, это связано с уровнем ответственности работы в роддоме, где каждый специалист особенно трепетно должен относиться в пациентам.
"У нас не просто больница, а родильный дом. У нас требования могут быть где-то завышены", - пояснил врач.
По данным Глазкова, в крымских роддомах не хватает врачей узконаправленных специальностей - в частности, неонатологов, а также анестезиологов, реаниматологов и врачей реанимации отделения новорожденных.
"Действительно есть проблема, это правда. Неонатологов нет, особенно в районах. Симферополь еще более-менее насыщается кадрами", - отметил врач.
Проблем со средним медперсоналом в роддомах нет, отметил Глазков.
"Средним медицинским персоналом мы сейчас укомплектованы. Приятно, когда идет федеральная и региональная поддержка Минздрава", - уточнил врач.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в крупных городах или районных центрах республики появятся опорные диагностические медпункты. Такие пункты смогут обследовать пациентов из ближайших населенных пунктов без необходимости ехать в столицу республики.
Число жалоб на качество медицинского обслуживания в Крыму снизилось, работа над улучшением крымской медицины продолжается, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. При этом среди жалоб, которые пока сохраняются, – обращения по поводу невозможности получить быструю диагностику или провести лабораторные исследования.
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